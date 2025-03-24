Челябинский врач Угнивенко рассказал, как справиться с оксидативным стрессом

Оксидативный стресс, который вызывает воспаления и приводит к раку, можно предотвратить, считает главный врач областной клинической больницы №2 Челябинска Максим Угнивенко. Для этого нужно вести активной образ жизни и правильно питаться.
«Оксидативный стресс способен вызвать в организме воспаления и привести к онкологическим заболеваниям. Рекомендации обычные — больше двигаться, контролировать состояние здоровья, пищевые привычки», — написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» Максим Угнивенко.
Оксидативный стресс представляет собой патологическое явление, возникающее на клеточном уровне в организме человека, отметил эксперт. В процессе этого состояния клетки подвергаются агрессивному воздействию активных форм кислорода и свободных радикалов, что может привести к их разрушению. Врач также подчеркнул важность контроля уровня антиоксидантов в организме для профилактики заболевания.
Как URA.RU писало ранее, антиоксиданты также способствуют замедлению процесса старения клеток. Они в большом количестве содержатся в семечках. Предотвратить обычный стресс помогает чай.
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