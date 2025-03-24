Челябинский врач Угнивенко рассказал, как справиться с оксидативным стрессом

Челябинский врач Угнивенко: побороть оксидативный стресс поможет движение
© Служба новостей «URA.RU»
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Максим Угнивенко считает, что окислительный стресс опасен для здоровья
Максим Угнивенко считает, что окислительный стресс опасен для здоровья Фото:

Оксидативный стресс, который вызывает воспаления и приводит к раку, можно предотвратить, считает главный врач областной клинической больницы №2 Челябинска Максим Угнивенко. Для этого нужно вести активной образ жизни и правильно питаться.

«Оксидативный стресс способен вызвать в организме воспаления и привести к онкологическим заболеваниям. Рекомендации обычные — больше двигаться, контролировать состояние здоровья, пищевые привычки», — написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» Максим Угнивенко.

Оксидативный стресс представляет собой патологическое явление, возникающее на клеточном уровне в организме человека, отметил эксперт. В процессе этого состояния клетки подвергаются агрессивному воздействию активных форм кислорода и свободных радикалов, что может привести к их разрушению. Врач также подчеркнул важность контроля уровня антиоксидантов в организме для профилактики заболевания.

Как URA.RU писало ранее, антиоксиданты также способствуют замедлению процесса старения клеток. Они в большом количестве содержатся в семечках. Предотвратить обычный стресс помогает чай.

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Оксидативный стресс, который вызывает воспаления и приводит к раку, можно предотвратить, считает главный врач областной клинической больницы №2 Челябинска Максим Угнивенко. Для этого нужно вести активной образ жизни и правильно питаться. «Оксидативный стресс способен вызвать в организме воспаления и привести к онкологическим заболеваниям. Рекомендации обычные — больше двигаться, контролировать состояние здоровья, пищевые привычки», — написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» Максим Угнивенко. Оксидативный стресс представляет собой патологическое явление, возникающее на клеточном уровне в организме человека, отметил эксперт. В процессе этого состояния клетки подвергаются агрессивному воздействию активных форм кислорода и свободных радикалов, что может привести к их разрушению. Врач также подчеркнул важность контроля уровня антиоксидантов в организме для профилактики заболевания. Как URA.RU писало ранее, антиоксиданты также способствуют замедлению процесса старения клеток. Они в большом количестве содержатся в семечках. Предотвратить обычный стресс помогает чай.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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