От стресса, простуды, усталости: диетолог назвала чай, который лечит

Травяные чаи могут значительно улучшить здоровье и общее самочувствие, но если их правильно употреблять. В беседе с URA.RU диетолог, нутрициолог и анти-эйдж терапевт Лариса Никитина рассказала, чем полезны травяные чаи, как их выбирать, готовить и пить.
В чем особенность травяного чая
По словам Ларисы Никитиной, все чаи по-своему полезны. Однако травяной чай занимает среди них особое место. «Травяной — это чай, который приготавливается из листьев, корней, стеблей и соцветий лекарственных растений», — объяснила эксперт.
Травяные чаи, как отмечает диетолог, делятся на две основные группы: моночаи и сборы. Моночаи состоят из одного вида растения, например, ромашки или боярышника. Сборы же включают в себя два и более компонента, часто объединенных по своему действию — например, мочегонные или улучшающие пищеварение. «Моночаи чаще всего люди приобретают в аптеках, хотя и многие готовят сами», — сообщила Лариса Никитина.
Польза травяного чая
Польза травяных чаев обусловлена их уникальным составом, отметила Никитина. «В травяных напитках нет кофеина, но много флавоноидов и дубильных веществ», — сообщила она. Флавоноиды, по словам диетолога, укрепляют сосуды и нормализуют артериальное давление, а больше всего их содержится в листьях и соцветиях растений. Дубильные вещества защищают растения от грибка и бактерий, а в организме человека способствуют выведению шлаков и борьбе со свободными радикалами.
Виды травяных чаев и их действие
- Тонизирующие и общеукрепляющие чаи: Женьшень, имбирь, боярышник, листья земляники, лимонник.
- Противовоспалительные чаи: Малина, одуванчик, бессмертник, зверобой (последний – с осторожностью для мужчин).
- Успокаивающие чаи: Мелисса, мята, валерьяна.
- Жаропонижающие и потогонные чаи: Липа, малина, ромашка, лопух.
- Спазмолитики и противовоспалительные чаи: Ромашка, зверобой.
- Витаминизирующие чаи: Черная смородина, облепиха, гибискус, шиповник, земляника, малина.
Где купить и как хранить травяной чай
Многие предпочитают покупать травяные чаи в аптеках, где можно быть уверенным в качестве и происхождении сырья. Однако, если у вас есть возможность выращивать лекарственные растения на своем участке, это отличная альтернатива. Но надо помнить, что растения, собранные вдоль дорог или в местах с высоким уровнем загрязнения, могут быть опасны для здоровья.
«Я бы не рискнула покупать на рынках у бабушек травяные чаи, потому что неизвестно, где взяли это сырье, где собрали эти листики и чем их обрабатывали», — советует Лариса Никитина.
Где еще можно купить травяные чаи:
- Специализированные чайные магазины предлагают широкий ассортимент качественного развесного чая, консультации и возможность попробовать перед покупкой.
- Аптеки и магазины здорового питания часто предлагают травяные чаи, ориентированные на определенные оздоровительные свойства.
- Интернет-магазины — удобный способ заказать редкие или экзотические виды, но важно выбирать проверенных продавцов с хорошими отзывами.
- Рынки и фермерские ярмарки. Здесь можно найти свежие, собранные вручную травы, особенно в сезон.
На что обратить внимание при выборе:
- Внешний вид: качественный травяной чай должен иметь яркий, естественный цвет и выраженный аромат, характерный для данного вида травы. Избегайте чая с тусклым цветом, пылью или посторонними примесями.
- Цельность листьев/цветков/кореньев: цельные листья и цветки обычно сохраняют больше аромата и полезных веществ, чем измельченные.
- Упаковка: предпочтительна герметичная упаковка, защищающая чай от влаги, света и посторонних запахов.
- Срок годности: обратите внимание на срок годности. Хотя сушеные травы хранятся долго, со временем они теряют аромат и часть полезных свойств.
- Происхождение и производитель: интересуйтесь происхождением травы и репутацией производителя. Органические и сертифицированные продукты могут быть предпочтительнее.
Как правильно хранить травяной чай:
- Герметичная упаковка: Пересыпьте чай из открытой упаковки в герметичную банку или контейнер.
- Темное место: Храните чай в темном месте, вдали от прямых солнечных лучей, которые могут разрушать полезные вещества и менять цвет.
- Сухое место: Влага – главный враг травяного чая. Храните его в сухом месте, чтобы избежать плесени и потери качества.
- Вдали от запахов: Травы легко впитывают запахи, поэтому храните чай вдали от специй, кофе и других сильно пахнущих продуктов.
- Срок хранения: В герметичной упаковке и правильных условиях травяной чай может сохранять свои свойства до двух лет. Однако для лучшего вкуса и пользы рекомендуется использовать его в течение года после покупки.
Как приготовить травяной чай
Для приготовления травяного чая можно использовать как свежие, так и сушеные растения. Важно помнить, что перед использованием растения нужно тщательно промыть и высушить.
«Я люблю добавлять в чай ягоды, например, облепиху, — она дает фантастический цвет и аромат. Можно добавить мелко порезанную грушу тоненькими ломтиками, яблочко, манго, все, что дома есть. Если все это предварительно подавить, чтобы раскрылся больше вкус, то будет очень полезный, красивый и вкусный напиток», — делится рецептом Лариса Никитина.
Особый аромат, по словам эксперта, придаст чаю цедра цитрусовых, но ее нужно тщательно вымыть перед сушкой. «Добавьте высушенную, хорошо помытую цедру апельсина или лимона — это будет очень ароматный чай», — рекомендует Никитина.
А для красоты можно добавить бутоны роз, но только если вы уверены, что они не обработаны химикатами. «Нельзя класть розу, которую вы купили в магазине... Но если это ваша роза, и вы собрали с нее бутончики, предварительно ничем не обрабатывая, тогда смело можете добавлять в чай», — резюмировала эксперт.
Что еще нужно учитывать при приготовлении чая
- Качество воды: используйте чистую, фильтрованную воду. Избегайте кипяченой воды, которая теряет кислород и может ухудшить вкус. Идеальная температура для большинства травяных чаев – 90-95°C (не доводите до бурного кипения). Для более нежных трав (ромашка, мята) можно использовать воду 80-85°C.
- Количество чая: обычно рекомендуется использовать 1-2 чайные ложки сухой травы на чашку (200-250 мл) воды. Для пакетиков следуйте инструкциям на упаковке. Количество можно регулировать по вкусу.
- Время заваривания: время настаивания травяного чая варьируется в зависимости от вида травы. В среднем это 5-10 минут. Более длительное заваривание может сделать чай горьким. Для цветов и листьев достаточно 5-7 минут, для корней и коры – 7-10 минут. Начинайте с минимального времени и пробуйте, чтобы найти свой идеальный вкус.
- Посуда для заваривания: используйте керамический, стеклянный или фарфоровый чайник. Избегайте алюминиевой посуды, которая может реагировать с травами. Предварительно прогрейте чайник, ополоснув его горячей водой.
- Настаивание (если нужно): некоторые травы, особенно корни и кора, требуют более длительного настаивания. Можно заварить их в термосе или оставить настаиваться в течение 15-20 минут для более насыщенного вкуса и максимальной экстракции полезных веществ.
- Экспериментируйте: не бойтесь экспериментировать с количеством чая, временем заваривания и температурой воды, чтобы найти свой идеальный рецепт. Наблюдайте за цветом и ароматом напитка – это тоже подсказки.
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