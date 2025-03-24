В Свердловской области сотни детей рискуют заразиться туберкулезом

В Свердловской области около 600 детей в 2024 году не прошли диагностику туберкулеза из-за отказа их родителей. Об этом заявила главный фтизиатр регионального минздрава Наталья Камаева.
«На Среднем Урале порядка 600 детей в 2024 году не получили диагностику туберкулеза по причине отказа родителей. Они читают публикации в интернете, которые размещают некомпетентные лица. Отказ опасен тем, что своевременно инфекция не будет выявлена, ребенку не будут проведены профилактические мероприятия, а ребенок при этом посещает общественные пространства, общается со сверстниками», — сказала Камаева в эфире ОТВ.
По ее словам, число антиваксеров в регионе растет, хотя около 10 лет назад такой проблемы не было. Наталья Камаева добавила, что врачи не в праве им запретить, но некоторые меры уже принимаются: родители антиваксеров приглашаются на врачебные комиссии, а их дети могут быть переведены на дистанционное обучение в случае продолжения отказов от медицинских процедур.
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