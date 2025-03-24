24 марта 2025

Ямальский поселок, превращенный в микрорайон, останется без автобуса

В Ямальском поселке Тазовский отменили рейсовый автобус в Газ-Сале
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Автобус не выйдет на линию в Газ-Сале 25 марта
Автобус не выйдет на линию в Газ-Сале 25 марта Фото:

В поселке Тазовский (ЯНАО) отменили рейсовый автобус в микрорайон Газ-Сале, который находится в 34 километрах от населенного пункта. На линию 25 марта транспорт не выйдет по техническим причинам, сообщили в мэрии Тазовского района. 

«Завтра, 25 марта, внутрипоселковый автобус мкр. Газ-Сале не выйдет на линию по техническим причинам. Компания-перевозчик приносит извинения за доставленные неудобства», — рассказали в telegram-канале администрации. 

Газ-Сале ранее был отдельным поселком. Однако с 2025 года стал микрорайоном Тазовского. Сейчас в нем проживает не более трех процентов жителей. В окружном правительстве предложили оставшимся в Газ-Сале переселиться в Новый Уренгой, Тазовский и другие населенные пункты. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В поселке Тазовский (ЯНАО) отменили рейсовый автобус в микрорайон Газ-Сале, который находится в 34 километрах от населенного пункта. На линию 25 марта транспорт не выйдет по техническим причинам, сообщили в мэрии Тазовского района.  «Завтра, 25 марта, внутрипоселковый автобус мкр. Газ-Сале не выйдет на линию по техническим причинам. Компания-перевозчик приносит извинения за доставленные неудобства», — рассказали в telegram-канале администрации.  Газ-Сале ранее был отдельным поселком. Однако с 2025 года стал микрорайоном Тазовского. Сейчас в нем проживает не более трех процентов жителей. В окружном правительстве предложили оставшимся в Газ-Сале переселиться в Новый Уренгой, Тазовский и другие населенные пункты. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...