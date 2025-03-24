Ямальский поселок, превращенный в микрорайон, останется без автобуса

В поселке Тазовский (ЯНАО) отменили рейсовый автобус в микрорайон Газ-Сале, который находится в 34 километрах от населенного пункта. На линию 25 марта транспорт не выйдет по техническим причинам, сообщили в мэрии Тазовского района.
«Завтра, 25 марта, внутрипоселковый автобус мкр. Газ-Сале не выйдет на линию по техническим причинам. Компания-перевозчик приносит извинения за доставленные неудобства», — рассказали в telegram-канале администрации.
Газ-Сале ранее был отдельным поселком. Однако с 2025 года стал микрорайоном Тазовского. Сейчас в нем проживает не более трех процентов жителей. В окружном правительстве предложили оставшимся в Газ-Сале переселиться в Новый Уренгой, Тазовский и другие населенные пункты.
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