Свердловский участок «путинского автобана» перекроют ради ремонта

В Свердловской области 25 марта перекроют часть трассы M-12 на 232 километре из-за ремонта металлических барьеров. Об этом сообщило ФКУ «Уралуправтодор» в telegram-канале Пермского тракта.
«Р-242 Пермь — Екатеринбург: возле деревни Киселевка (232 километр) с 09:00 до 18:00 ведутся работы по ремонту МБО (Металлическое барьерное ограждение — прим. URA.RU). Организовано движение по одной полосе в направлении города Пермь», — говорится в сообщении.
Водителей просят отнестись с пониманием к ситуации и заранее спланировать маршрут. Уточнить актуальную информацию можно по телефону 8-800-200-63-06.
В 2021 году президент России Владимир Путин предложил продлить трассу М-12 Москва — Казань до Екатеринбурга. В народе ее прозвали «путинский автобан».
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