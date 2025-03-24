24 марта 2025

Свердловский участок «путинского автобана» перекроют ради ремонта

На трассе Пермь — Екатеринбург ограничат движение из-за ремонта барьеров
© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонтировать ограждения будут 25 марта с 09:00 до 18:00
Ремонтировать ограждения будут 25 марта с 09:00 до 18:00 Фото:

В Свердловской области 25 марта перекроют часть трассы M-12 на 232 километре из-за ремонта металлических барьеров. Об этом сообщило ФКУ «Уралуправтодор» в telegram-канале Пермского тракта.

«Р-242 Пермь — Екатеринбург: возле деревни Киселевка (232 километр) с 09:00 до 18:00 ведутся работы по ремонту МБО (Металлическое барьерное ограждение — прим. URA.RU). Организовано движение по одной полосе в направлении города Пермь», — говорится в сообщении.

Водителей просят отнестись с пониманием к ситуации и заранее спланировать маршрут. Уточнить актуальную информацию можно по телефону 8-800-200-63-06.

В 2021 году президент России Владимир Путин предложил продлить трассу М-12 Москва — Казань до Екатеринбурга. В народе ее прозвали «путинский автобан».

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В Свердловской области 25 марта перекроют часть трассы M-12 на 232 километре из-за ремонта металлических барьеров. Об этом сообщило ФКУ «Уралуправтодор» в telegram-канале Пермского тракта. «Р-242 Пермь — Екатеринбург: возле деревни Киселевка (232 километр) с 09:00 до 18:00 ведутся работы по ремонту МБО (Металлическое барьерное ограждение — прим. URA.RU). Организовано движение по одной полосе в направлении города Пермь», — говорится в сообщении. Водителей просят отнестись с пониманием к ситуации и заранее спланировать маршрут. Уточнить актуальную информацию можно по телефону 8-800-200-63-06. В 2021 году президент России Владимир Путин предложил продлить трассу М-12 Москва — Казань до Екатеринбурга. В народе ее прозвали «путинский автобан».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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