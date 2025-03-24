24 марта 2025

В Екатеринбурге продают «Запорожец», который хранился более 40 лет в гараже. Фото

В Екатеринбурге продается ЗАЗ 968М 1980 года выпуска за 1,1 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Екатеринбург, запорожец, импортозамещение, спецоперация, отечественный автопром, российский автомобиль, сво
«Запорожец» привели в порядок перед продажей (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге продают ЗАЗ 968М «Запорожец» за 1,1 миллиона рублей. Машина проехала всего 803 километра, пока не встала в гараж на 44 года с 1980 по 2024-й. Объявление появилось на сайте «Авито».

«Капсула [времени], 44 года простоял в гараже. Произведен глубокий детейлинг автомобиля. Музейное состояние. Украсит любую коллекцию», — написал владелец в объявлении.

В машине установлен мотор на 1,2 литра мощностью 40 лошадиных сил. Двигатель расположен сзади. Коробка переключения передач механическая. «Запорожцы» производились в СССР с 1974-го по 1990-й на Запорожском автомобильном заводе. Они запомнились рекордно низкой ценой, своим маленьким размером и противоречивым дизайном. Всего за годы выпуска было три основные модификации ЗАЗ-968, ЗАЗ-968А, ЗАЗ-968М.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге продают ЗАЗ 968М «Запорожец» за 1,1 миллиона рублей. Машина проехала всего 803 километра, пока не встала в гараж на 44 года с 1980 по 2024-й. Объявление появилось на сайте «Авито». «Капсула [времени], 44 года простоял в гараже. Произведен глубокий детейлинг автомобиля. Музейное состояние. Украсит любую коллекцию», — написал владелец в объявлении. В машине установлен мотор на 1,2 литра мощностью 40 лошадиных сил. Двигатель расположен сзади. Коробка переключения передач механическая. «Запорожцы» производились в СССР с 1974-го по 1990-й на Запорожском автомобильном заводе. Они запомнились рекордно низкой ценой, своим маленьким размером и противоречивым дизайном. Всего за годы выпуска было три основные модификации ЗАЗ-968, ЗАЗ-968А, ЗАЗ-968М.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...