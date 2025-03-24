В Екатеринбурге продают ЗАЗ 968М «Запорожец» за 1,1 миллиона рублей. Машина проехала всего 803 километра, пока не встала в гараж на 44 года с 1980 по 2024-й. Объявление появилось на сайте «Авито».
«Капсула [времени], 44 года простоял в гараже. Произведен глубокий детейлинг автомобиля. Музейное состояние. Украсит любую коллекцию», — написал владелец в объявлении.
В машине установлен мотор на 1,2 литра мощностью 40 лошадиных сил. Двигатель расположен сзади. Коробка переключения передач механическая. «Запорожцы» производились в СССР с 1974-го по 1990-й на Запорожском автомобильном заводе. Они запомнились рекордно низкой ценой, своим маленьким размером и противоречивым дизайном. Всего за годы выпуска было три основные модификации ЗАЗ-968, ЗАЗ-968А, ЗАЗ-968М.
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