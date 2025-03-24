24 марта 2025

Фильм «Мастер и Маргарита» получил главный приз «Ники»

© Служба новостей «URA.RU»
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Кинокартину признали лучшим фильмом сезона
Кинокартину признали лучшим фильмом сезона Фото:

Премию «Ника» в номинации «Лучший игровой фильм» присудили ленте «Мастер и Маргарита», в основу которой лег одноименный роман Михаила Булгакова. Победителя назвал президент Российской академии кинематографических искусств Андрей Кончаловский.

«Интересно. „Мастер и Маргарита“», — объявил Андрей Кончаловский. Его цитирует РИА Новости. За главный приз в номинации боролись также военная драма Алексея Германа-младшего «Воздух», новый фильм с Юрой Борисовым «Кончится лето», драма Бакура Бакурадзе «Снег в моем дворе», а также полотно Владимира Грамматикова «Смотри на меня!».

Лента «Мастер и Маргарита» произвела на премии настоящий фурор. Юлия Снигирь победила в номинации «Лучшая женская роль», а Евгений Цыганов взял статуэтку за лучшую мужскую роль второго плана, пишет «Национальная служба новостей».

Не обошлось на церемонии и без трагической нотки. Российских актеров Евгению Добровольскую и Романа Мадянова посмертно наградили премией «Ника» за лучшие роли второго плана.

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Премию «Ника» в номинации «Лучший игровой фильм» присудили ленте «Мастер и Маргарита», в основу которой лег одноименный роман Михаила Булгакова. Победителя назвал президент Российской академии кинематографических искусств Андрей Кончаловский. «Интересно. „Мастер и Маргарита“», — объявил Андрей Кончаловский. Его цитирует РИА Новости. За главный приз в номинации боролись также военная драма Алексея Германа-младшего «Воздух», новый фильм с Юрой Борисовым «Кончится лето», драма Бакура Бакурадзе «Снег в моем дворе», а также полотно Владимира Грамматикова «Смотри на меня!». Лента «Мастер и Маргарита» произвела на премии настоящий фурор. Юлия Снигирь победила в номинации «Лучшая женская роль», а Евгений Цыганов взял статуэтку за лучшую мужскую роль второго плана, пишет «Национальная служба новостей». Не обошлось на церемонии и без трагической нотки. Российских актеров Евгению Добровольскую и Романа Мадянова посмертно наградили премией «Ника» за лучшие роли второго плана.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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