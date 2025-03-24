24 марта 2025

Актеры Добровольская и Мадянов посмертно получили премию «Ника»

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Актриса получила премию посмертно
Актриса получила премию посмертно Фото:

Российские актеры Евгения Добровольская и Роман Мадянов посмертно награждены премией «Ника» за лучшие роли второго плана. Церемония вручения прошла в московском театре «Маска».

«Большое спасибо киноакадемии, зрителям, тем, кто помнит папу. Завтра — 25 числа — будет полгода, как его не стало. Я думаю, он был бы очень рад увидеть, что у него есть еще одна минута», — сказал сын Мадянова в ходе церемонии, его слова приводит РИА Новости.

Мадянов скончался 25 сентября прошлого года в возрасте 62 лет, а Евгения Добровольская ушла из жизни 10 января в возрасте 60 лет после тяжелой болезни. Национальная кинематографическая премия «Ника» была учреждена в 1987 году и считается одной из самых престижных в российском кинематографе, победители определяются тайным голосованием членов Академии кинематографических искусств.

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Российские актеры Евгения Добровольская и Роман Мадянов посмертно награждены премией «Ника» за лучшие роли второго плана. Церемония вручения прошла в московском театре «Маска». «Большое спасибо киноакадемии, зрителям, тем, кто помнит папу. Завтра — 25 числа — будет полгода, как его не стало. Я думаю, он был бы очень рад увидеть, что у него есть еще одна минута», — сказал сын Мадянова в ходе церемонии, его слова приводит РИА Новости. Мадянов скончался 25 сентября прошлого года в возрасте 62 лет, а Евгения Добровольская ушла из жизни 10 января в возрасте 60 лет после тяжелой болезни. Национальная кинематографическая премия «Ника» была учреждена в 1987 году и считается одной из самых престижных в российском кинематографе, победители определяются тайным голосованием членов Академии кинематографических искусств.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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