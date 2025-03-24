Актеры Добровольская и Мадянов посмертно получили премию «Ника»

Российские актеры Евгения Добровольская и Роман Мадянов посмертно награждены премией «Ника» за лучшие роли второго плана. Церемония вручения прошла в московском театре «Маска».
«Большое спасибо киноакадемии, зрителям, тем, кто помнит папу. Завтра — 25 числа — будет полгода, как его не стало. Я думаю, он был бы очень рад увидеть, что у него есть еще одна минута», — сказал сын Мадянова в ходе церемонии, его слова приводит РИА Новости.
Мадянов скончался 25 сентября прошлого года в возрасте 62 лет, а Евгения Добровольская ушла из жизни 10 января в возрасте 60 лет после тяжелой болезни. Национальная кинематографическая премия «Ника» была учреждена в 1987 году и считается одной из самых престижных в российском кинематографе, победители определяются тайным голосованием членов Академии кинематографических искусств.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.