24 марта 2025

Переговоры России и США в Эр-Рияде длились 12 часов

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Переговоры подошли к концу
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Переговоры России и США в Саудовской Аравии длятся уже 12 часов. Об этом сообщают корреспонденты с места событий.

«Консультации между представителями России и США по урегулированию украинского конфликта продолжаются 12 часов», — передает журналист ТАСС из Эр-Рияда.

Делегации России и США начали переговоры в столице Саудовской Аравии около 10:15 по московскому времени. По информации, полученной от источника в ТАСС, ожидается, что переговоры будут продолжаться до момента согласования текста совместного заявления сторонами. Григорий Карасин, председатель комитета Совета Федерации по международным делам и участник делегации, сообщил о приближении к завершению консультаций между экспертными группами.

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Переговоры России и США в Саудовской Аравии длятся уже 12 часов. Об этом сообщают корреспонденты с места событий. «Консультации между представителями России и США по урегулированию украинского конфликта продолжаются 12 часов», — передает журналист ТАСС из Эр-Рияда. Делегации России и США начали переговоры в столице Саудовской Аравии около 10:15 по московскому времени. По информации, полученной от источника в ТАСС, ожидается, что переговоры будут продолжаться до момента согласования текста совместного заявления сторонами. Григорий Карасин, председатель комитета Совета Федерации по международным делам и участник делегации, сообщил о приближении к завершению консультаций между экспертными группами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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