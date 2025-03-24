Переговоры России и США в Эр-Рияде длились 12 часов

Переговоры России и США в Саудовской Аравии длятся уже 12 часов. Об этом сообщают корреспонденты с места событий.
«Консультации между представителями России и США по урегулированию украинского конфликта продолжаются 12 часов», — передает журналист ТАСС из Эр-Рияда.
Делегации России и США начали переговоры в столице Саудовской Аравии около 10:15 по московскому времени. По информации, полученной от источника в ТАСС, ожидается, что переговоры будут продолжаться до момента согласования текста совместного заявления сторонами. Григорий Карасин, председатель комитета Совета Федерации по международным делам и участник делегации, сообщил о приближении к завершению консультаций между экспертными группами.
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