В Перми изменять расписание автобусов на 57-ом маршруте из-за капитального ремонта в школе №36. Такое поручение департаменту образования дал мэр города Эдуард Соснин.
«Поручил <...> разработать с апреля ступенчатое расписание, чтобы исключить одновременные поездки большого количества людей (на маршруте №57 — прим. URA.RU). Также департамент транспорта рассмотрит возможность замены автобусов малого класса на средний», — написал Эдуард Соснин в своем telegram-канале.
Городской глава объяснил, что к нему обратилась одна из жительниц Перми с жалобой на сложности, с которыми столкнулись ученики. Школу №36 закрыли на капремонт, а детей распределили по трем другим учреждениям образования. По словам горожанки, на проблемном маршруте работает техника малой вместимости.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!