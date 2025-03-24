24 марта 2025

Мэр Перми Соснин поручил изменить расписание автобуса из-за ремонта школы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Попасть в салон школьникам мешает большая загруженность маршрута
Попасть в салон школьникам мешает большая загруженность маршрута Фото:

В Перми изменять расписание автобусов на 57-ом маршруте из-за капитального ремонта в школе №36. Такое поручение департаменту образования дал мэр города Эдуард Соснин.

«Поручил <...> разработать с апреля ступенчатое расписание, чтобы исключить одновременные поездки большого количества людей (на маршруте №57 — прим. URA.RU). Также департамент транспорта рассмотрит возможность замены автобусов малого класса на средний», — написал Эдуард Соснин в своем telegram-канале.

Городской глава объяснил, что к нему обратилась одна из жительниц Перми с жалобой на сложности, с которыми столкнулись ученики. Школу №36 закрыли на капремонт, а детей распределили по трем другим учреждениям образования. По словам горожанки, на проблемном маршруте работает техника малой вместимости.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми изменять расписание автобусов на 57-ом маршруте из-за капитального ремонта в школе №36. Такое поручение департаменту образования дал мэр города Эдуард Соснин. «Поручил <...> разработать с апреля ступенчатое расписание, чтобы исключить одновременные поездки большого количества людей (на маршруте №57 — прим. URA.RU). Также департамент транспорта рассмотрит возможность замены автобусов малого класса на средний», — написал Эдуард Соснин в своем telegram-канале. Городской глава объяснил, что к нему обратилась одна из жительниц Перми с жалобой на сложности, с которыми столкнулись ученики. Школу №36 закрыли на капремонт, а детей распределили по трем другим учреждениям образования. По словам горожанки, на проблемном маршруте работает техника малой вместимости.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...