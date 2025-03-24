24 марта 2025

Россия и США обсуждали Украину 12 часов: как прошли переговоры в Эр-Рияде

Россия и США обсуждали Украину 12 часов в Эр-Рияде
© Служба новостей «URA.RU»
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Очередной раунд переговоров прошел в Саудовской Аравии
Очередной раунд переговоров прошел в Саудовской Аравии Фото:

Переговоры России и США в столице Саудовской Аравии завершились. 12 часов потребовалось дипломатам, чтобы обговорить все детали главной темы — украинского кризиса. Подробности о том, что известно на данный момент о встрече — в материале URA.RU.

Переговоры России и США официально завершены

Консультации между экспертными группами России и США в Эр-Рияде приближаются к завершению. Об этом заявил Григорий Карасин, глава комитета Совфеда по международным делам и участник делегации.

«Переговоры завершаются», — отметил Карасин в ходе телефонного разговора с корреспондентом ТАСС. Он подчеркнул, что теперь диалог между двумя странами входит в заключительную стадию.

Сам процесс консультаций происходил в понедельник в гостинице The Ritz-Carlton в Эр-Рияде, мероприятие было закрыто для прессы. В состав российской делегации вошли, помимо Григория Карасина, также советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа. Американскую сторону представляли высокопоставленные чиновники Госдепартамента и советники по национальной безопасности.

Переговоры США и России продлились 12 часов

Переговоры между Россией и США по урегулированию украинского конфликта продолжались 12 часов в столице Саудовской Аравии, Эр-Рияде. Об этом сообщают корреспонденты с места событий.

«Консультации между представителями России и США по урегулированию украинского конфликта продолжаются 12 часов», — передает журналист ТАСС из Эр-Рияда. Переговоры начались около 10:15 по московскому времени.

Делегации не стали общаться с журналистами

Российская делегация покинула гостиницу The Ritz-Carlton, где завершились переговоры с представителями США по Украине. С журналистами переговорщики общаться не стали.

Но пообещали совместное заявление

Совместное заявление делегаций удалось согласовать. Его пообещали опубликовать 25 марта. Точное время публикации пока что не уточняется.

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Переговоры России и США в столице Саудовской Аравии завершились. 12 часов потребовалось дипломатам, чтобы обговорить все детали главной темы — украинского кризиса. Подробности о том, что известно на данный момент о встрече — в материале URA.RU. Переговоры России и США официально завершены Консультации между экспертными группами России и США в Эр-Рияде приближаются к завершению. Об этом заявил Григорий Карасин, глава комитета Совфеда по международным делам и участник делегации. Сам процесс консультаций происходил в понедельник в гостинице The Ritz-Carlton в Эр-Рияде, мероприятие было закрыто для прессы. В состав российской делегации вошли, помимо Григория Карасина, также советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа. Американскую сторону представляли высокопоставленные чиновники Госдепартамента и советники по национальной безопасности. Переговоры США и России продлились 12 часов Переговоры между Россией и США по урегулированию украинского конфликта продолжались 12 часов в столице Саудовской Аравии, Эр-Рияде. Об этом сообщают корреспонденты с места событий. «Консультации между представителями России и США по урегулированию украинского конфликта продолжаются 12 часов», — передает журналист ТАСС из Эр-Рияда. Переговоры начались около 10:15 по московскому времени. Делегации не стали общаться с журналистами Российская делегация покинула гостиницу The Ritz-Carlton, где завершились переговоры с представителями США по Украине. С журналистами переговорщики общаться не стали. Но пообещали совместное заявление Совместное заявление делегаций удалось согласовать. Его пообещали опубликовать 25 марта. Точное время публикации пока что не уточняется.
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© Служба новостей «URA.RU»
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