24 марта 2025

Reuters: сенаторы США призвали передать Украине замороженные активы России

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В США предлагают изъять активы РФ
В США предлагают изъять активы РФ Фото:
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Запад отправляет доходы от замороженных активов РФ на Украину

Группа сенаторов США, представляющих обе основные политические партии, призвала администрацию президента передать Украине замороженные российские активы на сумму более 300 миллиардов долларов и подтолкнуть союзников к аналогичным действиям. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на письмо, отправленное сенаторами госсекретарю.

«Группа сенаторов от Республиканской и Демократической партий США настаивает на том, чтобы администрация президента передала — и подтолкнула союзников к передаче — более 300 миллиардов долларов из замороженных российских активов на помощь Украине, а не просто использовала проценты... для поддержки Киева», — говорится в сообщении Reuters.

Страны Европейского Союза и группы G7 приняли решение заморозить почти половину валютных резервов России, что составляет около 300 миллиардов евро. Большая часть этих средств, свыше 200 миллиардов евро, находится в ЕС, преимущественно в бельгийской системе Euroclear. В Министерстве иностранных дел России регулярно критикуют действия Европы в отношении заморозки активов, обозначая такие меры как незаконное присвоение.

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Группа сенаторов США, представляющих обе основные политические партии, призвала администрацию президента передать Украине замороженные российские активы на сумму более 300 миллиардов долларов и подтолкнуть союзников к аналогичным действиям. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на письмо, отправленное сенаторами госсекретарю. «Группа сенаторов от Республиканской и Демократической партий США настаивает на том, чтобы администрация президента передала — и подтолкнула союзников к передаче — более 300 миллиардов долларов из замороженных российских активов на помощь Украине, а не просто использовала проценты... для поддержки Киева», — говорится в сообщении Reuters. Страны Европейского Союза и группы G7 приняли решение заморозить почти половину валютных резервов России, что составляет около 300 миллиардов евро. Большая часть этих средств, свыше 200 миллиардов евро, находится в ЕС, преимущественно в бельгийской системе Euroclear. В Министерстве иностранных дел России регулярно критикуют действия Европы в отношении заморозки активов, обозначая такие меры как незаконное присвоение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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