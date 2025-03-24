В России создадут реестр нуждающихся в хорошем жилье

В России предполагается создать единый реестр граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности предложила проект соответствующего документа.
«Сейчас разные категории людей стоят на учете в разных органах власти, нередко перечни дублируются — все это затягивает предоставление мер поддержки. Всего в стране может быть более 2 млн человек, которым она необходима», — пишут «Известия».
Новый реестр объединит разные категории граждан, например, молодые семьи, ветеранов, инвалидов и другие социально уязвимые группы. Однако эксперты выражают опасения, что по различным причинам некоторые люди могут оказаться вне системы поддержки. В Государственной Думе считают, что решить проблему можно за счет увеличения финансирования социальных программ, а не созданием унифицированного списка нуждающихся.
Ранее россиянам разъяснили, кому стала доступна семейная ипотека по новым правилам. Она распространила свое действие на семьи, живущие в городах, где практически не строится новое жилье. На льготный кредит с 1 апреля смогут рассчитывать жители 901 населенного пункта, пишет «Национальная Служба Новостей».
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