24 марта 2025

Reuters: в США ждут позитивного совместного заявления по итогам переговоров с РФ

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В Вашингтоне ждут положительного заявления
В Вашингтоне ждут положительного заявления Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Переговоры делегаций из России и США в Саудовской Аравии идут хорошо, в Вашингтоне ждут позитивного совместного заявления. Об этом рассказали источники в Белом доме. 

«Переговоры делегаций США с Россией и Украиной в Эр-Рияде идут очень хорошо. Ожидается позитивное заявление», — пишет Reuters со ссылкой на источник в Белом доме.

Совместное заявление по итогам встречи планируют озвучить 25 марта, о чем ранее сообщили дипломаты. Других деталей о переговорах пока что не раскрывают.

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Переговоры делегаций из России и США в Саудовской Аравии идут хорошо, в Вашингтоне ждут позитивного совместного заявления. Об этом рассказали источники в Белом доме.  «Переговоры делегаций США с Россией и Украиной в Эр-Рияде идут очень хорошо. Ожидается позитивное заявление», — пишет Reuters со ссылкой на источник в Белом доме. Совместное заявление по итогам встречи планируют озвучить 25 марта, о чем ранее сообщили дипломаты. Других деталей о переговорах пока что не раскрывают.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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