24 марта 2025

Автомойку снесут ради строительства спорткомплекса с футбольным полем в Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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Заведение проработало на одном месте с начала 2000-х годов
Заведение проработало на одном месте с начала 2000-х годов Фото:

Пермская автомойка «Дикий кот» будет ликвидирована ради возведения спорткомплекса с футбольным полем на бульваре Гагарина. Такими планами поделился инвестор проекта — ООО «Развитие арена».

«Застройщик „Развитие“ ради спорткомплекса с футбольным манежем выкупил известную автомойку „Дикий кот“. Заведение будет функционировать еще около года, а потом участок под мойкой используют в строительстве», — на данные инвестора ссылается «Коммерсант-Прикамье».

Проект помогает реализовать детский футбольный клуб «Звезда-2013». Предположительно, объект будет состоять из футбольной арены и бытового корпуса. URA.RU писало ранее, что общая сумма инвестиций ориентировочно составит 522 млн рублей.

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Пермская автомойка «Дикий кот» будет ликвидирована ради возведения спорткомплекса с футбольным полем на бульваре Гагарина. Такими планами поделился инвестор проекта — ООО «Развитие арена». «Застройщик „Развитие“ ради спорткомплекса с футбольным манежем выкупил известную автомойку „Дикий кот“. Заведение будет функционировать еще около года, а потом участок под мойкой используют в строительстве», — на данные инвестора ссылается «Коммерсант-Прикамье». Проект помогает реализовать детский футбольный клуб «Звезда-2013». Предположительно, объект будет состоять из футбольной арены и бытового корпуса. URA.RU писало ранее, что общая сумма инвестиций ориентировочно составит 522 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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