Автомойку снесут ради строительства спорткомплекса с футбольным полем в Перми

Пермская автомойка «Дикий кот» будет ликвидирована ради возведения спорткомплекса с футбольным полем на бульваре Гагарина. Такими планами поделился инвестор проекта — ООО «Развитие арена».
«Застройщик „Развитие“ ради спорткомплекса с футбольным манежем выкупил известную автомойку „Дикий кот“. Заведение будет функционировать еще около года, а потом участок под мойкой используют в строительстве», — на данные инвестора ссылается «Коммерсант-Прикамье».
Проект помогает реализовать детский футбольный клуб «Звезда-2013». Предположительно, объект будет состоять из футбольной арены и бытового корпуса. URA.RU писало ранее, что общая сумма инвестиций ориентировочно составит 522 млн рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!