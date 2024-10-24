В Перми построят новый ультрасовременный комплекс для занятия спортом

На территории Перми местный застройщик в лице компании «Развитие» собирается возвести спортивный комплекс с футбольным манежем. Источники, знакомые с детали проекта, отмечают — он претендует на получение статуса инвестиционного и приоритетного.
«ООО „Развитие Арена“ (структура ГК „Развитие“ и детского футбольного клуба „Звезда-2013“) построит многофункциональный спорткомплекс в Перми. Он появится на бульваре Гагарина, 88а», — со ссылкой на свои источники пишет «Коммерсант-Прикамье».
Информацию о новом комплексе застройщик уже официально подтвердил. Вопрос о присвоении особого статуса проекту будет рассмотрен на ближайшем заседании регионального совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата.
Предположительно, объект будет состоять из двух частей: футбольного манежа и административно-бытового корпуса. Здесь разместят универсальный и тренажерный залы, помещения медцентра, магазин, кафе, киберзал и офисные площади. В строительство планируют вложить 522 млн рублей.
В марте в краевой столице запустили в работу масштабный спортивный комплекс «Энергия». О его возможностях позже губернатора Прикамья Дмитрий Махонин докладывал президенту РФ Владимиру Путину.
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