В России планируют ввести новое требование к получателям жилищных сертификатов

В России предлагается ввести новые требования для получения государственных жилищных сертификатов. Заявители не должны иметь иностранной недвижимости, обладать только российским гражданством и проживать в этом статусе не менее 10 лет. Об этом сообщил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.
«Предлагаю рассмотреть возможность введения дополнительного требования об отсутствии иностранной недвижимости у заявителей, что позволит исключить получение господдержки гражданами, обладающими жильем за рубежом. Ограничить возможность получения ГЖС только гражданами России, установив требование об единственном гражданстве. Разрешать подачу заявки на сертификат не ранее чем через 10 лет после получения гражданства России», — сообщает РИА Новости со ссылкой на текст обращения Чернышова.
Подчеркивается, что эти меры помогут существенно снизить риск мошенничества и обеспечить справедливое распределение субсидий среди тех граждан, которые действительно в них нуждаются. Исключение может быть сделано для жителей новых регионов. Чернышов сообщил что в последнее время участились случаи незаконного получения государственных жилищных сертификатов, что подрывает доверие к социальной поддержке и вредит бюджету.
Ранее URA.RU сообщало, что Госдума обсудит ограничение выдачи жилищных сертификатов мигрантам, недавно получившим гражданство РФ. Депутат Михаил Матвеев сообщил, что сертификаты предлагается выдавать только тем, кто получил паспорт более 10 лет назад или семьям, где один из супругов рожден в России.
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