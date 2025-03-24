24 марта 2025

Россиян предупредили, какие фото опасно хранить в телефоне

«Полилог»: сканы личных документов нельзя хранить на телефоне
© Служба новостей «URA.RU»
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В современном мире обезопасить себя от угроз практически невозможно
В современном мире обезопасить себя от угроз практически невозможно Фото:

Сканы личных документов не нужно хранить в памяти телефона. Такую рекомендацию дала глава IT-подразделения агентства «Полилог» Людмила Богатырева.

«Сканы личных документов не следует хранить в телефоне. Это касается паспорта, водительских прав, банковских карт, свидетельства о собственности, СНИЛС, ИНН и других документов», — отметила Людмила Богатырева в беседе с агентством «Прайм».

Ранее россиянам объяснили, почему нельзя оставлять телефон заряжаться на всю ночь — это ускоряет износ аккумулятора. А в МВД предупредили об опасности перезванивания на незнакомый номер. На том конце провода могут скрываться мошенники, пишет RT.

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Сканы личных документов не нужно хранить в памяти телефона. Такую рекомендацию дала глава IT-подразделения агентства «Полилог» Людмила Богатырева. «Сканы личных документов не следует хранить в телефоне. Это касается паспорта, водительских прав, банковских карт, свидетельства о собственности, СНИЛС, ИНН и других документов», — отметила Людмила Богатырева в беседе с агентством «Прайм». Ранее россиянам объяснили, почему нельзя оставлять телефон заряжаться на всю ночь — это ускоряет износ аккумулятора. А в МВД предупредили об опасности перезванивания на незнакомый номер. На том конце провода могут скрываться мошенники, пишет RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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