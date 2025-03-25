Киев начал наращивать группировку ВСУ под Волчанском

Марочко: ВСУ увеличили военное присутствие в Липцах и Волчанске
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Киев увеличил количество личного состава и техники в Харьковской области
Киев увеличил количество личного состава и техники в Харьковской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Киев наращивает военное присутствие в районах Липцы и Волчанск на Харьковской направлении после перегруппировки своих вооруженных сил. Соответствующую информацию предоставил военный аналитик Андрей Марочко.

«После перегруппировки украинских боевиков в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск Харьковской области отмечается увеличение численности личного состава, вооружения и военной техники. На линию боевого соприкосновения подошли не только свежие силы после ротационных мероприятий, но и новые подразделения.», — сказал он ссылкой на собственные источники, сообщает «ТАСС».

По его словам, увеличение численности личного состава и техники противника пока незначительное, но оно продолжает расти. Он также уточнил, что около недели назад определенная часть военных ресурсов ВСУ была временно отозвана с этой линии и перенаправлена на другие участки.

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Киев наращивает военное присутствие в районах Липцы и Волчанск на Харьковской направлении после перегруппировки своих вооруженных сил. Соответствующую информацию предоставил военный аналитик Андрей Марочко. «После перегруппировки украинских боевиков в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск Харьковской области отмечается увеличение численности личного состава, вооружения и военной техники. На линию боевого соприкосновения подошли не только свежие силы после ротационных мероприятий, но и новые подразделения.», — сказал он ссылкой на собственные источники, сообщает «ТАСС». По его словам, увеличение численности личного состава и техники противника пока незначительное, но оно продолжает расти. Он также уточнил, что около недели назад определенная часть военных ресурсов ВСУ была временно отозвана с этой линии и перенаправлена на другие участки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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