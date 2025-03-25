Директор ЗАЭС допустил поставку электроэнергии на Украину

Запорожская атомная электростанция обладает технической возможностью поставлять электроэнергию в Украину, если такое решение будет принято российским руководством. Об этом сообщил директор ЗАЭС Юрий Черничук.
«Такой вариант возможен, тем более что линии связи [с системой энергоснабжения Украиной] сейчас живые», — сказал Черничук, отвечая на вопрос «ТАСС». Он уточнил, что на уровне управления атомной отрасли уже рассматривались вопросы возобновления активной генерации электроэнергии на Запорожской АЭС.
Кроме того, директор станции отметил, что интеграция производства электроэнергии ЗАЭС с украинской энергосистемой потребует изменений в существующих схемах распределения мощности. «Если они [украинские АЭС и Запорожская АЭС] будут эксплуатироваться в объединенной энергосистеме, в каком-то виде объединенной, тогда, естественно, взаимное влияние будет одной энергосистемы на другую, одной станции на работу другой станции и тому подобное,» — подчеркнул Черничук, добавляя, что это будет предметом как технических обсуждений, так и политических соглашений.
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