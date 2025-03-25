Депутат Нилов объяснил идею выплат некоторым беременным школьницам

Власти Орловской области объявили о введении программы единовременной финансовой поддержки для беременных подростков на сумму 100 тысяч рублей. Эта инициатива направлена на уменьшение количества абортов и случаев отказа от новорожденных, согласно высказыванию председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.
«У нас есть девушки, которые рожают очень рано. Поэтому если ребенок родился, значит, маме требуется поддержка, потому что чаще всего это случайная беременность, неполноценная семья. Ей, чтобы ребенка сохранить, воспитать, поддержать, в том числе привлекая силы своих родителей, близких или помощников, конечно, нужны средства. Поэтому здесь речь идет прежде всего о мерах материальной поддержки», — разъяснил Нилов для News.ru.
По его словам, Орловская область испытывает проблемы с низким уровнем рождаемости. В связи с этим, к 2025 году федеральное правительство утвердило ряд программ для поддержки демографического развития, однако выбор конкретных механизмов реализации зависит от специфики каждого региона.
«Где-то социальные няни, где-то помощь в аренде жилья, где-то выплаты дополнительные при рождении. Поэтому это право региона, и регион находится по демографическим показателям в тревожной зоне,» — добавил Нилов. Он подчеркнул, что вопрос беременности среди школьниц требует внимания и понимания, несмотря на то, что это явление не является массовым.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.