На участке трассы М-5 «Урал» в Челябинской области введут реверсивное движение

На участке трассы М-5 «Урал» в Ашинском районе Челябинской области из-за дорожных работ будет введено реверсивное движение. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
«Сегодня с 10:00 до 12:00 часов на 1588 и 1584 километре автодороги М-5 „Урал“ (Москва-Челябинск) будут проводиться дорожные работы. Будет организовано реверсивное движение», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Далее с 13:00 часов дорожные работы будут проводиться на 1589 километре автодороги М-5 «Урал» (Москва-Челябинск) в сторону города Уфы.
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