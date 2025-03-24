24 марта 2025

На участке трассы М-5 «Урал» в Челябинской области введут реверсивное движение

© Служба новостей «URA.RU»
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Реверсивное движение введут из-за ремонта дороги
Реверсивное движение введут из-за ремонта дороги Фото:

На участке трассы М-5 «Урал» в Ашинском районе Челябинской области из-за дорожных работ будет введено реверсивное движение. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

«Сегодня с 10:00 до 12:00 часов на 1588 и 1584 километре автодороги М-5 „Урал“ (Москва-Челябинск) будут проводиться дорожные работы. Будет организовано реверсивное движение», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Далее с 13:00 часов дорожные работы будут проводиться на 1589 километре автодороги М-5 «Урал» (Москва-Челябинск) в сторону города Уфы.

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На участке трассы М-5 «Урал» в Ашинском районе Челябинской области из-за дорожных работ будет введено реверсивное движение. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции. «Сегодня с 10:00 до 12:00 часов на 1588 и 1584 километре автодороги М-5 „Урал“ (Москва-Челябинск) будут проводиться дорожные работы. Будет организовано реверсивное движение», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Далее с 13:00 часов дорожные работы будут проводиться на 1589 километре автодороги М-5 «Урал» (Москва-Челябинск) в сторону города Уфы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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