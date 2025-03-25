Дачников предупредили о внушительных штрафах из-за мусора

Депутат Госдумы от «Единой России» и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин предостерег от серьезных штрафов за неправильное сжигание мусора на дачных участках. Он объяснил, что сжигание мусора допускается, но при условии строгого соблюдения правил пожарной безопасности.
«Нарушение правил влечет за собой административные штрафы, размер которых варьируется от нескольких тысяч до сотен тысяч рублей в зависимости от тяжести последствий», — указал он в интервью ТАСС. По его словам, для организаций это может привести к временной остановке их операций.
Чаплин объяснил, для того, чтобы правильно сжечь мусор, необходимо создать специальное место для огня, такое как котлован или металлический контейнер. Также сохранить безопасное расстояние от построек и лесных массивов, очистить пространство вокруг места сжигания и иметь при себе средство для тушения пожара. Строго запрещено проводить сжигание на торфяных почвах, в периоды особой пожарной опасности, при сильном ветре или рядом с хвойными деревьями.
Председатель Союза дачников Подмосковья подчеркнул, что в садовых товариществах не предусмотрены установленные площадки для сжигания мусора из-за риска негативного воздействия на соседние участки. Дачникам необходимо самостоятельно обустраивать безопасные места для этих целей.
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