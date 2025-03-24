24 марта 2025

Дума Челябинска приняла решение о расширении границ города

© Служба новостей «URA.RU»
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Гордума новый состав, выборы Буякова. Челябинск , гордума, зал городской думы
Город прирастет двумя новыми поселками Фото:

К Челябинску присоединят два близкорасположенных поселка — Западный и Пригородный Сосновского района. Такое решение было принято единогласно на заседании городской думы 25 марта после доклада вице-спикера Кирилла Матвеева, передает корреспондент URA.RU.

«Выразить согласие населения Челябинского городского округа на изменение границы, влекущее отнесение территорий населенных пунктов поселок Западный и поселок Пригородный, входящих в состав Сосновского муниципального округа, к территории города. Поручить начальнику Экспертно-аналитического управления городской думы Челябинска в срок до 31 марта направить решение в Собрание депутатов Сосновского района», — решили в городской думе.

Матвеев отметил, что это историческое решение. Для реализации инициативы будет создана рабочая группа.

Возможность объединения Челябинска с поселками власти начали рассматривать в конце 2024 года. Глава региона Алексей Текслер в тот момент на прямой линии озвучил мнение, что это поможет синхронизировать развитие инфраструктуры. В начале марта мэр Челябинска Алексей Лошкин назвал присоединение перспективным, а глава Сосновского района Евгений Ваганов отметил, что из-за активного роста численности населения в пригородных поселках других вариантов нет. Вопрос уже рассмотрели депутаты Сосновского района, сегодня его вынесли на заседание городской думы.

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К Челябинску присоединят два близкорасположенных поселка — Западный и Пригородный Сосновского района. Такое решение было принято единогласно на заседании городской думы 25 марта после доклада вице-спикера Кирилла Матвеева, передает корреспондент URA.RU. «Выразить согласие населения Челябинского городского округа на изменение границы, влекущее отнесение территорий населенных пунктов поселок Западный и поселок Пригородный, входящих в состав Сосновского муниципального округа, к территории города. Поручить начальнику Экспертно-аналитического управления городской думы Челябинска в срок до 31 марта направить решение в Собрание депутатов Сосновского района», — решили в городской думе. Матвеев отметил, что это историческое решение. Для реализации инициативы будет создана рабочая группа. Возможность объединения Челябинска с поселками власти начали рассматривать в конце 2024 года. Глава региона Алексей Текслер в тот момент на прямой линии озвучил мнение, что это поможет синхронизировать развитие инфраструктуры. В начале марта мэр Челябинска Алексей Лошкин назвал присоединение перспективным, а глава Сосновского района Евгений Ваганов отметил, что из-за активного роста численности населения в пригородных поселках других вариантов нет. Вопрос уже рассмотрели депутаты Сосновского района, сегодня его вынесли на заседание городской думы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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