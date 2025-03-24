Дума Челябинска приняла решение о расширении границ города

25 марта 2025 в 12:21 Размер текста - 17 +

Город прирастет двумя новыми поселками Фото: Вадим Ахметов © URA.RU К Челябинску присоединят два близкорасположенных поселка — Западный и Пригородный Сосновского района. Такое решение было принято единогласно на заседании городской думы 25 марта после доклада вице-спикера Кирилла Матвеева, передает корреспондент URA.RU. «Выразить согласие населения Челябинского городского округа на изменение границы, влекущее отнесение территорий населенных пунктов поселок Западный и поселок Пригородный, входящих в состав Сосновского муниципального округа, к территории города. Поручить начальнику Экспертно-аналитического управления городской думы Челябинска в срок до 31 марта направить решение в Собрание депутатов Сосновского района», — решили в городской думе. Матвеев отметил, что это историческое решение. Для реализации инициативы будет создана рабочая группа. Возможность объединения Челябинска с поселками власти начали рассматривать в конце 2024 года. Глава региона Алексей Текслер в тот момент на прямой линии озвучил мнение, что это поможет синхронизировать развитие инфраструктуры. В начале марта мэр Челябинска Алексей Лошкин назвал присоединение перспективным, а глава Сосновского района Евгений Ваганов отметил, что из-за активного роста численности населения в пригородных поселках других вариантов нет. Вопрос уже рассмотрели депутаты Сосновского района, сегодня его вынесли на заседание городской думы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

К Челябинску присоединят два близкорасположенных поселка — Западный и Пригородный Сосновского района. Такое решение было принято единогласно на заседании городской думы 25 марта после доклада вице-спикера Кирилла Матвеева, передает корреспондент URA.RU. «Выразить согласие населения Челябинского городского округа на изменение границы, влекущее отнесение территорий населенных пунктов поселок Западный и поселок Пригородный, входящих в состав Сосновского муниципального округа, к территории города. Поручить начальнику Экспертно-аналитического управления городской думы Челябинска в срок до 31 марта направить решение в Собрание депутатов Сосновского района», — решили в городской думе. Матвеев отметил, что это историческое решение. Для реализации инициативы будет создана рабочая группа. Возможность объединения Челябинска с поселками власти начали рассматривать в конце 2024 года. Глава региона Алексей Текслер в тот момент на прямой линии озвучил мнение, что это поможет синхронизировать развитие инфраструктуры. В начале марта мэр Челябинска Алексей Лошкин назвал присоединение перспективным, а глава Сосновского района Евгений Ваганов отметил, что из-за активного роста численности населения в пригородных поселках других вариантов нет. Вопрос уже рассмотрели депутаты Сосновского района, сегодня его вынесли на заседание городской думы.