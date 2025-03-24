24 марта 2025

Тюменец выпрыгнул из окна туалета на третьем этаже, пытаясь скрыться от полиции

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина забегал в вагоны и крал деньги из сумок
Мужчина забегал в вагоны и крал деньги из сумок Фото:

Житель Тюмени попытался сбежать от полицейских через окно в туалете линейного отдела МВД России на транспорте. Мужчину ранее задержали по обвинению в краже денег и угоне авто. Об этом сообщили в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры.

«На угнанном автомобиле он был задержан сотрудниками ДПС. После задержания мужчина пытался сбежать от сотрудников полиции и выпрыгнул из окна туалета Тюменского ЛО МВД России на транспорте, расположенного на третьем этаже административного здания. Совершить побег ему не удалось», — заявили в пресс-службе.

Помимо угона, мужчина обвиняется в краже денег. Известно, что в декабре 2024 года он проник в вагон поезда «Владивосток-Москва» и украл 15 тысяч рублей из женской сумочки. Таким же способом он ранее украл 30 тысяч рублей у другого пассажира. Уголовное дело направлено в суд.

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Житель Тюмени попытался сбежать от полицейских через окно в туалете линейного отдела МВД России на транспорте. Мужчину ранее задержали по обвинению в краже денег и угоне авто. Об этом сообщили в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры. «На угнанном автомобиле он был задержан сотрудниками ДПС. После задержания мужчина пытался сбежать от сотрудников полиции и выпрыгнул из окна туалета Тюменского ЛО МВД России на транспорте, расположенного на третьем этаже административного здания. Совершить побег ему не удалось», — заявили в пресс-службе. Помимо угона, мужчина обвиняется в краже денег. Известно, что в декабре 2024 года он проник в вагон поезда «Владивосток-Москва» и украл 15 тысяч рублей из женской сумочки. Таким же способом он ранее украл 30 тысяч рублей у другого пассажира. Уголовное дело направлено в суд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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