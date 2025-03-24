Тюменец выпрыгнул из окна туалета на третьем этаже, пытаясь скрыться от полиции

Житель Тюмени попытался сбежать от полицейских через окно в туалете линейного отдела МВД России на транспорте. Мужчину ранее задержали по обвинению в краже денег и угоне авто. Об этом сообщили в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры.
«На угнанном автомобиле он был задержан сотрудниками ДПС. После задержания мужчина пытался сбежать от сотрудников полиции и выпрыгнул из окна туалета Тюменского ЛО МВД России на транспорте, расположенного на третьем этаже административного здания. Совершить побег ему не удалось», — заявили в пресс-службе.
Помимо угона, мужчина обвиняется в краже денег. Известно, что в декабре 2024 года он проник в вагон поезда «Владивосток-Москва» и украл 15 тысяч рублей из женской сумочки. Таким же способом он ранее украл 30 тысяч рублей у другого пассажира. Уголовное дело направлено в суд.
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