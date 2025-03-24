24 марта 2025

Курганские депутаты поддержали увеличение выплат народным дружинникам

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Курганская дума улучшила условия для народных дружинников
Курганская дума улучшила условия для народных дружинников Фото:

Депутаты Курганской областной думы поддержали законопроект об изменениях в порядке выплат участникам народных дружин. Документ направлен на повышение мотивации граждан, участвующих в охране общественного порядка. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с заседания регионального парламента.

«Об увеличении выплат и их частоте попросил замдиректора департамента общественной безопасности Андрей Ивахненко. Депутаты поддержали его просьбу», — передает журналист. Отмечалась, что планируется увеличить выплаты за патрулирование с 300 до 500 рублей, а за помощь в пресечении правонарушения — до 3 тысяч рублей. Также выплаты будут производиться чаще, чтобы дружинники не ждали по три месяца.

Ранее URA.RU писало, что по данным властей, в  регионе действуют 226 народных дружин, в которых состоят 121 человек. Ранее некоторые участники отказались от дальнейшего участия из-за нерегулярных и небольших выплат. Изменения в закон позволят сохранить численность добровольных помощников полиции и усилить профилактику правонарушений.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Депутаты Курганской областной думы поддержали законопроект об изменениях в порядке выплат участникам народных дружин. Документ направлен на повышение мотивации граждан, участвующих в охране общественного порядка. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с заседания регионального парламента. «Об увеличении выплат и их частоте попросил замдиректора департамента общественной безопасности Андрей Ивахненко. Депутаты поддержали его просьбу», — передает журналист. Отмечалась, что планируется увеличить выплаты за патрулирование с 300 до 500 рублей, а за помощь в пресечении правонарушения — до 3 тысяч рублей. Также выплаты будут производиться чаще, чтобы дружинники не ждали по три месяца. Ранее URA.RU писало, что по данным властей, в  регионе действуют 226 народных дружин, в которых состоят 121 человек. Ранее некоторые участники отказались от дальнейшего участия из-за нерегулярных и небольших выплат. Изменения в закон позволят сохранить численность добровольных помощников полиции и усилить профилактику правонарушений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...