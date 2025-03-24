Курганские депутаты поддержали увеличение выплат народным дружинникам

Депутаты Курганской областной думы поддержали законопроект об изменениях в порядке выплат участникам народных дружин. Документ направлен на повышение мотивации граждан, участвующих в охране общественного порядка. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с заседания регионального парламента.
«Об увеличении выплат и их частоте попросил замдиректора департамента общественной безопасности Андрей Ивахненко. Депутаты поддержали его просьбу», — передает журналист. Отмечалась, что планируется увеличить выплаты за патрулирование с 300 до 500 рублей, а за помощь в пресечении правонарушения — до 3 тысяч рублей. Также выплаты будут производиться чаще, чтобы дружинники не ждали по три месяца.
Ранее URA.RU писало, что по данным властей, в регионе действуют 226 народных дружин, в которых состоят 121 человек. Ранее некоторые участники отказались от дальнейшего участия из-за нерегулярных и небольших выплат. Изменения в закон позволят сохранить численность добровольных помощников полиции и усилить профилактику правонарушений.
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