Происшествия Школьник прирезал прохожего в Екатеринбурге 25 марта 2025 в 11:18 Размер текста - 17 + ЧП произошло на улице Щорса (архивное фото) Фото: Стас Этвеш © URA.RU В Екатеринбурге десятиклассник пырнул ножом незнакомого парня на улице в Ленинском районе. Об этом URA.RU сообщил источник. По его словам, инцидент произошел вечером 22 марта. «25-летний мужчина завернул во двор дома, где к нему подошел незнакомец и ударил ножом. Нападавший скрылся, потерпевшего доставили в больницу», — сказал собеседник агентства. Полицейские задержали агрессора. На допросе он признался в содеянном. Против него возбуждено дело по статье 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Екатеринбурге десятиклассник пырнул ножом незнакомого парня на улице в Ленинском районе. Об этом URA.RU сообщил источник. По его словам, инцидент произошел вечером 22 марта. «25-летний мужчина завернул во двор дома, где к нему подошел незнакомец и ударил ножом. Нападавший скрылся, потерпевшего доставили в больницу», — сказал собеседник агентства. Полицейские задержали агрессора. На допросе он признался в содеянном. Против него возбуждено дело по статье 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям