Школьник прирезал прохожего в Екатеринбурге

ЧП произошло на улице Щорса (архивное фото)
В Екатеринбурге десятиклассник пырнул ножом незнакомого парня на улице в Ленинском районе. Об этом URA.RU сообщил источник.
По его словам, инцидент произошел вечером 22 марта. «25-летний мужчина завернул во двор дома, где к нему подошел незнакомец и ударил ножом. Нападавший скрылся, потерпевшего доставили в больницу», — сказал собеседник агентства.
Полицейские задержали агрессора. На допросе он признался в содеянном. Против него возбуждено дело по статье 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).
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