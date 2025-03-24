24 марта 2025

Школьник прирезал прохожего в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт на тему криминал. Москва, убийство, разбой, нападение, насилие, холодное оружие, нож
ЧП произошло на улице Щорса (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге десятиклассник пырнул ножом незнакомого парня на улице в Ленинском районе. Об этом URA.RU сообщил источник.

По его словам, инцидент произошел вечером 22 марта. «25-летний мужчина завернул во двор дома, где к нему подошел незнакомец и ударил ножом. Нападавший скрылся, потерпевшего доставили в больницу», — сказал собеседник агентства.

Полицейские задержали агрессора. На допросе он признался в содеянном. Против него возбуждено дело по статье 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

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В Екатеринбурге десятиклассник пырнул ножом незнакомого парня на улице в Ленинском районе. Об этом URA.RU сообщил источник. По его словам, инцидент произошел вечером 22 марта. «25-летний мужчина завернул во двор дома, где к нему подошел незнакомец и ударил ножом. Нападавший скрылся, потерпевшего доставили в больницу», — сказал собеседник агентства. Полицейские задержали агрессора. На допросе он признался в содеянном. Против него возбуждено дело по статье 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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