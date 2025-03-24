24 марта 2025

Крупнейший пермский налогоплательщик получил выручку в триллион рублей

Пермская нефтедобывающая компания в 2024 году увеличила выручку на 123%
© Служба новостей «URA.RU»
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Доход нефтяников составил более 1,4 триллиона рублей
Доход нефтяников составил более 1,4 триллиона рублей Фото:

Выручка нефтедобывающей компании ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» в 2024 году составила более 1,47 триллиона рублей. Такие данные содержатся в бухгалтерской отчетности предприятия.

«ООО „Лукойл-Пермь“. Отчетность за 2024 год. Доходы — 1 457,0 трлн рублей, расходы — 1 316,8 трлн рублей. Чистая прибыль — 140,2 млрд рублей», — говорится в сервисе контрагентов СБИС. 

По сравнению с предыдущим годом, доходы предприятия повысились на 123%. Чистая прибыль увеличилась на 87%.  

Ранее URA.RU сообщало, что прибыль пермского завода — гиганта достигла 29 млрд рублей. Чистая прибыль ПАО «Уралкалий» Пермского края в 2024 году выросла в 2,5 раза.

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Выручка нефтедобывающей компании ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» в 2024 году составила более 1,47 триллиона рублей. Такие данные содержатся в бухгалтерской отчетности предприятия. «ООО „Лукойл-Пермь“. Отчетность за 2024 год. Доходы — 1 457,0 трлн рублей, расходы — 1 316,8 трлн рублей. Чистая прибыль — 140,2 млрд рублей», — говорится в сервисе контрагентов СБИС.  По сравнению с предыдущим годом, доходы предприятия повысились на 123%. Чистая прибыль увеличилась на 87%.   Ранее URA.RU сообщало, что прибыль пермского завода — гиганта достигла 29 млрд рублей. Чистая прибыль ПАО «Уралкалий» Пермского края в 2024 году выросла в 2,5 раза.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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