Крупнейший пермский налогоплательщик получил выручку в триллион рублей

Выручка нефтедобывающей компании ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» в 2024 году составила более 1,47 триллиона рублей. Такие данные содержатся в бухгалтерской отчетности предприятия.
«ООО „Лукойл-Пермь“. Отчетность за 2024 год. Доходы — 1 457,0 трлн рублей, расходы — 1 316,8 трлн рублей. Чистая прибыль — 140,2 млрд рублей», — говорится в сервисе контрагентов СБИС.
По сравнению с предыдущим годом, доходы предприятия повысились на 123%. Чистая прибыль увеличилась на 87%.
Ранее URA.RU сообщало, что прибыль пермского завода — гиганта достигла 29 млрд рублей. Чистая прибыль ПАО «Уралкалий» Пермского края в 2024 году выросла в 2,5 раза.
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