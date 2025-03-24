24 марта 2025

Для восстановления моста, о котором курганцы просили губернатора, привезли сваи. Фото

Для восстановления моста через реку Тобол в Курганской области привезли сваи
© Служба новостей «URA.RU»
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Мост у села Утятское был разрушен весной 2024 года (архивное фото)
Мост у села Утятское был разрушен весной 2024 года (архивное фото) Фото:

В Курганской области началось строительство моста через реку Тобол, соединяющий села Утятское и Нагорское в Притобольном округе. На место проведения восстановительных работ были привезены сваи. Об этом URA.RU сообщил читатель. Мост был разрушен в апреле 2024 года в результате паводка. После этого курганцы обращались на горячую линию с губернатором Вадимом Шумковым.

«Начали строительство моста, между селами Нагорское и Утятское. Уже подвозят сваи», — сообщил читатель. 

Согласно предоставленным данным от администрации Притобольного округа, планируется, что ремонтные работы будут завершены до окончания лета. Мост, который был возведен более 30 назад и получил значительные повреждения во время наводнения 2024 года, находится в собственности местного предпринимателя и эксплуатировался в коммерческих целях. Вслед за разрушением моста начались обсуждения относительно его восстановления. Для временного обеспечения связи между населенными пунктами организована переправа, а также организована доставка школьников к образовательным учреждениям. В селах продолжают функционировать все необходимые службы, которые обеспечивают доставку почты и выплат социальных пособий.

Подготовка к восстановлению моста, соединяющего деревни Утятское и Нагорское, стартовала недавно. Объект имеет ключевое значение для транспортной доступности сел Кетовского округа, включая Менщиково, Садовое, Пименовку, Чесноки и Шмаково. Как подчеркнул глава Кетовского округа Олег Язовских, мост сокращает время в пути и критически важен для безопасности в пожароопасный период. Ранее разрушенный паводком 2024 года мост принадлежал частному предпринимателю, но местные власти признали необходимость его восстановления за счет бюджета из-за межмуниципального значения.

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В Курганской области началось строительство моста через реку Тобол, соединяющий села Утятское и Нагорское в Притобольном округе. На место проведения восстановительных работ были привезены сваи. Об этом URA.RU сообщил читатель. Мост был разрушен в апреле 2024 года в результате паводка. После этого курганцы обращались на горячую линию с губернатором Вадимом Шумковым. «Начали строительство моста, между селами Нагорское и Утятское. Уже подвозят сваи», — сообщил читатель.  Согласно предоставленным данным от администрации Притобольного округа, планируется, что ремонтные работы будут завершены до окончания лета. Мост, который был возведен более 30 назад и получил значительные повреждения во время наводнения 2024 года, находится в собственности местного предпринимателя и эксплуатировался в коммерческих целях. Вслед за разрушением моста начались обсуждения относительно его восстановления. Для временного обеспечения связи между населенными пунктами организована переправа, а также организована доставка школьников к образовательным учреждениям. В селах продолжают функционировать все необходимые службы, которые обеспечивают доставку почты и выплат социальных пособий. Подготовка к восстановлению моста, соединяющего деревни Утятское и Нагорское, стартовала недавно. Объект имеет ключевое значение для транспортной доступности сел Кетовского округа, включая Менщиково, Садовое, Пименовку, Чесноки и Шмаково. Как подчеркнул глава Кетовского округа Олег Язовских, мост сокращает время в пути и критически важен для безопасности в пожароопасный период. Ранее разрушенный паводком 2024 года мост принадлежал частному предпринимателю, но местные власти признали необходимость его восстановления за счет бюджета из-за межмуниципального значения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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