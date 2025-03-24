В Курганской области началось строительство моста через реку Тобол, соединяющий села Утятское и Нагорское в Притобольном округе. На место проведения восстановительных работ были привезены сваи. Об этом URA.RU сообщил читатель. Мост был разрушен в апреле 2024 года в результате паводка. После этого курганцы обращались на горячую линию с губернатором Вадимом Шумковым.
«Начали строительство моста, между селами Нагорское и Утятское. Уже подвозят сваи», — сообщил читатель.
Согласно предоставленным данным от администрации Притобольного округа, планируется, что ремонтные работы будут завершены до окончания лета. Мост, который был возведен более 30 назад и получил значительные повреждения во время наводнения 2024 года, находится в собственности местного предпринимателя и эксплуатировался в коммерческих целях. Вслед за разрушением моста начались обсуждения относительно его восстановления. Для временного обеспечения связи между населенными пунктами организована переправа, а также организована доставка школьников к образовательным учреждениям. В селах продолжают функционировать все необходимые службы, которые обеспечивают доставку почты и выплат социальных пособий.
Подготовка к восстановлению моста, соединяющего деревни Утятское и Нагорское, стартовала недавно. Объект имеет ключевое значение для транспортной доступности сел Кетовского округа, включая Менщиково, Садовое, Пименовку, Чесноки и Шмаково. Как подчеркнул глава Кетовского округа Олег Язовских, мост сокращает время в пути и критически важен для безопасности в пожароопасный период. Ранее разрушенный паводком 2024 года мост принадлежал частному предпринимателю, но местные власти признали необходимость его восстановления за счет бюджета из-за межмуниципального значения.
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