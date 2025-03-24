24 марта 2025

Курганские власти выделили дополнительно 60 миллионов на борьбу с пожарами

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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В Курганской области увеличили финансирование противопожарных мер
В Курганской области увеличили финансирование противопожарных мер Фото:
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Пожароопасный сезон-2025 в Курганской области

Власти Курганской области в 2025 году увеличили на 60 миллионов финансирование противопожарных мер. Об этом рассказал корреспондент URA.RU, побывавший на заседании облдумы.

«В прошлом году правительство выделяло 60 миллионов на борьбу с пожарами, еще 60 миллионов тратили органы местного самоуправления. В этом году увеличены суммы до 90 миллионов», — сообщил директор департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области Валерий Земляных. Таким образом, финансирование вырастет на 60 миллионов по сравнению с прошлым годом.

Основные позиции работы властей в противопожарный сезон — это опашка земель, скос сухой травы и противопожарное водоснабжение населенных пунктов. Исходя из метеопрогнозов в регионе планируют ввести особый противопожарный режим. Планируемая дата — 18 апреля. После введения, жителям региона нельзя будет посещать леса, вести любые работы с огнем. Также планируется размещение трех десантных отрядов Авиалесоохраны в количестве 56 человек для борьбы с лесными пожарами. 

Ранее URA.RU сообщало, что курганские власти готовятся к вероятности серьезных весенних пожаров. В связи с этим, в апреле запланировано введение особых режимов на территории региона.

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Власти Курганской области в 2025 году увеличили на 60 миллионов финансирование противопожарных мер. Об этом рассказал корреспондент URA.RU, побывавший на заседании облдумы. «В прошлом году правительство выделяло 60 миллионов на борьбу с пожарами, еще 60 миллионов тратили органы местного самоуправления. В этом году увеличены суммы до 90 миллионов», — сообщил директор департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области Валерий Земляных. Таким образом, финансирование вырастет на 60 миллионов по сравнению с прошлым годом. Основные позиции работы властей в противопожарный сезон — это опашка земель, скос сухой травы и противопожарное водоснабжение населенных пунктов. Исходя из метеопрогнозов в регионе планируют ввести особый противопожарный режим. Планируемая дата — 18 апреля. После введения, жителям региона нельзя будет посещать леса, вести любые работы с огнем. Также планируется размещение трех десантных отрядов Авиалесоохраны в количестве 56 человек для борьбы с лесными пожарами.  Ранее URA.RU сообщало, что курганские власти готовятся к вероятности серьезных весенних пожаров. В связи с этим, в апреле запланировано введение особых режимов на территории региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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