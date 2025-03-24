Курганские власти выделили дополнительно 60 миллионов на борьбу с пожарами

Власти Курганской области в 2025 году увеличили на 60 миллионов финансирование противопожарных мер. Об этом рассказал корреспондент URA.RU, побывавший на заседании облдумы.
«В прошлом году правительство выделяло 60 миллионов на борьбу с пожарами, еще 60 миллионов тратили органы местного самоуправления. В этом году увеличены суммы до 90 миллионов», — сообщил директор департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области Валерий Земляных. Таким образом, финансирование вырастет на 60 миллионов по сравнению с прошлым годом.
Основные позиции работы властей в противопожарный сезон — это опашка земель, скос сухой травы и противопожарное водоснабжение населенных пунктов. Исходя из метеопрогнозов в регионе планируют ввести особый противопожарный режим. Планируемая дата — 18 апреля. После введения, жителям региона нельзя будет посещать леса, вести любые работы с огнем. Также планируется размещение трех десантных отрядов Авиалесоохраны в количестве 56 человек для борьбы с лесными пожарами.
Ранее URA.RU сообщало, что курганские власти готовятся к вероятности серьезных весенних пожаров. В связи с этим, в апреле запланировано введение особых режимов на территории региона.
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