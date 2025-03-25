В МЧС назвали причину взрыва в жилом доме в Махачкале

МЧС: в многоэтажке в Махачкале взорвалась газовоздушная смесь
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В Махачкале в многоквартирном доме взорвался газ
В Махачкале в многоквартирном доме взорвался газ Фото:

В Махачкале в многоэтажке на улице Гапцахской в районе Редукторный произошел взрыв газа. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе МЧС по региону.

«Произошел взрыв газовоздушной смеси», — сообщили в пресс-службе МЧС. Слова передает корреспондент URA.RU.

Официальных данных о пострадавших пока нет. На место выехали спасатели.

Ранее стало известно, что в одном из жилых домов в Махачкале произошел взрыв. Часть этажа была разрушена.

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В Махачкале в многоэтажке на улице Гапцахской в районе Редукторный произошел взрыв газа. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе МЧС по региону. «Произошел взрыв газовоздушной смеси», — сообщили в пресс-службе МЧС. Слова передает корреспондент URA.RU. Официальных данных о пострадавших пока нет. На место выехали спасатели. Ранее стало известно, что в одном из жилых домов в Махачкале произошел взрыв. Часть этажа была разрушена.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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