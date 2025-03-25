В МЧС назвали причину взрыва в жилом доме в Махачкале

В Махачкале в многоквартирном доме взорвался газ
В Махачкале в многоэтажке на улице Гапцахской в районе Редукторный произошел взрыв газа. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе МЧС по региону.
«Произошел взрыв газовоздушной смеси», — сообщили в пресс-службе МЧС. Слова передает корреспондент URA.RU.
Официальных данных о пострадавших пока нет. На место выехали спасатели.
Ранее стало известно, что в одном из жилых домов в Махачкале произошел взрыв. Часть этажа была разрушена.
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