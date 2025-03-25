Главный полицейский Перми раскрыл причины нехватки сотрудников

Полковник Салтыков: между работой полицейского и курьера пермяки выбирают второе
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Нехватка кадров в УМВД Перми составляет более 24%
Нехватка кадров в УМВД Перми составляет более 24% Фото:

В пермском УМВД оценили дефицит сотрудников в 959 человек. Из-за низкой зарплаты молодежь выбирает работать курьерами и таксистами, а не в полиции. Об этом сообщил на заседании Пермской гордумы начальник городского УМВД Алексей Салтыков.

«В начале 2025 года некомплект сотрудников в подразделениях УМВД по Перми составлял более 24% (959 человек). Основными причинами увольнения указывают повышенную нагрузку и низкую зарплату. Поэтому при обращении кандидатов на службу в МВД после озвучивания зарплаты молодое поколение при сравнении с оплатой услуг курьеров, таксистов, работников маркетплейсов выбирают именно их, но никак не должность сотрудников органов внутренних дел», — заявил Салтыков.

Сотрудников не хватает в патрульно-постовой службе (более 43%), Госавтоинспекции (более 24%), батальоне конвойной охраны. Дефицит сотрудников, расследующих уголовные дела, составляет более 32%, по линии оперативного блока — более 20%, среди вольнонаемного состава — более 30%.

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В пермском УМВД оценили дефицит сотрудников в 959 человек. Из-за низкой зарплаты молодежь выбирает работать курьерами и таксистами, а не в полиции. Об этом сообщил на заседании Пермской гордумы начальник городского УМВД Алексей Салтыков. «В начале 2025 года некомплект сотрудников в подразделениях УМВД по Перми составлял более 24% (959 человек). Основными причинами увольнения указывают повышенную нагрузку и низкую зарплату. Поэтому при обращении кандидатов на службу в МВД после озвучивания зарплаты молодое поколение при сравнении с оплатой услуг курьеров, таксистов, работников маркетплейсов выбирают именно их, но никак не должность сотрудников органов внутренних дел», — заявил Салтыков. Сотрудников не хватает в патрульно-постовой службе (более 43%), Госавтоинспекции (более 24%), батальоне конвойной охраны. Дефицит сотрудников, расследующих уголовные дела, составляет более 32%, по линии оперативного блока — более 20%, среди вольнонаемного состава — более 30%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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