Главный полицейский Перми раскрыл причины нехватки сотрудников

В пермском УМВД оценили дефицит сотрудников в 959 человек. Из-за низкой зарплаты молодежь выбирает работать курьерами и таксистами, а не в полиции. Об этом сообщил на заседании Пермской гордумы начальник городского УМВД Алексей Салтыков.
«В начале 2025 года некомплект сотрудников в подразделениях УМВД по Перми составлял более 24% (959 человек). Основными причинами увольнения указывают повышенную нагрузку и низкую зарплату. Поэтому при обращении кандидатов на службу в МВД после озвучивания зарплаты молодое поколение при сравнении с оплатой услуг курьеров, таксистов, работников маркетплейсов выбирают именно их, но никак не должность сотрудников органов внутренних дел», — заявил Салтыков.
Сотрудников не хватает в патрульно-постовой службе (более 43%), Госавтоинспекции (более 24%), батальоне конвойной охраны. Дефицит сотрудников, расследующих уголовные дела, составляет более 32%, по линии оперативного блока — более 20%, среди вольнонаемного состава — более 30%.
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