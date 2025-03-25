Свердловский хирург вместо операции сделал ветерану войны укол и отправил домой

В Асбесте 94-летнего ветерана войны только со второй попытки положили в больницу

25 марта 2025 в 16:37 Размер текста - 17 +

Пожилая женщина нуждалась в оперативном вмешательстве, а не в уколе, считает семья Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Семья из Асбеста пожаловалась на хирурга из местной больницы, который, по их мнению, не рассмотрел серьезную проблему у их 94-летней бабушки, ветерана Великой Отечественной войны. Вместо того, чтобы отправить на операцию, он поставил пациентке укол и отослал домой. Родственники написали жалобы в прокуратуру и минздрав Свердловской области и рассказали URA.RU подробности. Валентина Петровна Костромина родилась до войны в маленьком уральском селе Грязновском. В тяжелые годы 11-летняя девочка наравне со взрослыми работала в поле, убирала картошку, заготавливала дрова, собирала колосья — делала все, что могла, для нужд тыла и фронта. Семья страшно голодала, несмотря на это, Костромины приютили в своей избе беженцев. Голодное детство не прошло бесследно: у Валентины уже в зрелом возрасте диагностировали онкологию сигмовидной кишки. После операции жизнь наладилась, но 22 февраля Валентине Петровне стало плохо и родные вызвали скорую. Женщине дважды вызывали скорую Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU «Еще десять лет назад у нее образовалась послеоперационная грыжа, и нынче в области этой грыжи возникли сильная боль и жжение. Нас привезли в приемный покой, доктор маму осмотрел и сказал, что это спазм. Поставил укол ношпы и отправил домой. Но боли становились все сильнее, ночь она промучилась, а на следующее утро у нее сильно упало давление, она обессилела, и мы вновь на скорой поехали в больницу», — рассказала дочь ветерана. Там уже дежурил другой врач, который определил пациентку в палату, а на следующий день ее экстренно прооперировали. У пожилой женщины оказалось ущемление грыжи, начался некроз тканей. По словам родных, было даже внутреннее кровотечение. Уже месяц как Валентина Петровна находится в больнице. Ей стало лучше, но состояние пока не позволяет выписать ее домой. «Я не хочу наказывать того первого врача, конечно, он мог ошибиться, не может же он внутрь залезть и увидеть, что там у мамы. Но он мог бы назначить ей какие-то анализы, положить под наблюдение или посоветоваться с другим квалифицированным врачом. Пусть это будет на его совести», — рассуждает дочь ветерана. А вот ее внучка настроена более решительно. Женщина написала жалобы в свердловские управления Минздрава, Росздравнадзора и прокуратуры. «Медицина должна бороться за человека до последнего, а не списывать, если ему уже за 60 лет», — заявила она агентству. После второго вызова скорой пациентке сделали операцию Фото: Илья Московец © URA.RU Адвокат Александр Федченков, который защищает интересы семьи, добавил, что обращения также направлены в страховую компанию «Астромед» и ТФОМС. «В фонде уже начали экспертизу оказания медицинской помощи», — сказал он. «При первичном обращении в приемное отделение пациентка жаловалась только на наличие болевого синдрома, который могло вызывать основное заболевание. Во время первого обследования клинической картины и симптомов сопутствующего заболевания не было. Симптоматика любого заболевания нарастает постепенно, со временем, поэтому было принято решение об устранении болевого синдрома, а пациентке даны настоятельные рекомендации незамедлительно обращаться в лечебное учреждении при ухудшении состояния», — прокомментировала ситуацию Елена Апрод, пресс-секретарь городской больницы Асбеста. По ее словам, клиническая картина заболевания проявилась через время, к болевому синдрому добавилось покраснение в области брюшной полости, общее состояние ухудшилось. «После дополнительной диагностики врачебная комиссия приняла решение об экстренном оперативном вмешательстве, несмотря на возраст пациентки. Операция прошла успешно, пациентка продолжает лечение», — подчеркнула специалист. Родным стало обидно, что их бабушке, прошедшей войну, не сразу оказали всю необходимую, на их взгляд, помощь Фото: предоставлено семьей Валентины Костроминой Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Семья из Асбеста пожаловалась на хирурга из местной больницы, который, по их мнению, не рассмотрел серьезную проблему у их 94-летней бабушки, ветерана Великой Отечественной войны. Вместо того, чтобы отправить на операцию, он поставил пациентке укол и отослал домой. Родственники написали жалобы в прокуратуру и минздрав Свердловской области и рассказали URA.RU подробности. Валентина Петровна Костромина родилась до войны в маленьком уральском селе Грязновском. В тяжелые годы 11-летняя девочка наравне со взрослыми работала в поле, убирала картошку, заготавливала дрова, собирала колосья — делала все, что могла, для нужд тыла и фронта. Семья страшно голодала, несмотря на это, Костромины приютили в своей избе беженцев. Голодное детство не прошло бесследно: у Валентины уже в зрелом возрасте диагностировали онкологию сигмовидной кишки. После операции жизнь наладилась, но 22 февраля Валентине Петровне стало плохо и родные вызвали скорую. «Еще десять лет назад у нее образовалась послеоперационная грыжа, и нынче в области этой грыжи возникли сильная боль и жжение. Нас привезли в приемный покой, доктор маму осмотрел и сказал, что это спазм. Поставил укол ношпы и отправил домой. Но боли становились все сильнее, ночь она промучилась, а на следующее утро у нее сильно упало давление, она обессилела, и мы вновь на скорой поехали в больницу», — рассказала дочь ветерана. Там уже дежурил другой врач, который определил пациентку в палату, а на следующий день ее экстренно прооперировали. У пожилой женщины оказалось ущемление грыжи, начался некроз тканей. По словам родных, было даже внутреннее кровотечение. Уже месяц как Валентина Петровна находится в больнице. Ей стало лучше, но состояние пока не позволяет выписать ее домой. «Я не хочу наказывать того первого врача, конечно, он мог ошибиться, не может же он внутрь залезть и увидеть, что там у мамы. Но он мог бы назначить ей какие-то анализы, положить под наблюдение или посоветоваться с другим квалифицированным врачом. Пусть это будет на его совести», — рассуждает дочь ветерана. А вот ее внучка настроена более решительно. Женщина написала жалобы в свердловские управления Минздрава, Росздравнадзора и прокуратуры. «Медицина должна бороться за человека до последнего, а не списывать, если ему уже за 60 лет», — заявила она агентству. Адвокат Александр Федченков, который защищает интересы семьи, добавил, что обращения также направлены в страховую компанию «Астромед» и ТФОМС. «В фонде уже начали экспертизу оказания медицинской помощи», — сказал он. «При первичном обращении в приемное отделение пациентка жаловалась только на наличие болевого синдрома, который могло вызывать основное заболевание. Во время первого обследования клинической картины и симптомов сопутствующего заболевания не было. Симптоматика любого заболевания нарастает постепенно, со временем, поэтому было принято решение об устранении болевого синдрома, а пациентке даны настоятельные рекомендации незамедлительно обращаться в лечебное учреждении при ухудшении состояния», — прокомментировала ситуацию Елена Апрод, пресс-секретарь городской больницы Асбеста. По ее словам, клиническая картина заболевания проявилась через время, к болевому синдрому добавилось покраснение в области брюшной полости, общее состояние ухудшилось. «После дополнительной диагностики врачебная комиссия приняла решение об экстренном оперативном вмешательстве, несмотря на возраст пациентки. Операция прошла успешно, пациентка продолжает лечение», — подчеркнула специалист.