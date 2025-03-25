Свердловский хирург вместо операции сделал ветерану войны укол и отправил домой

В Асбесте 94-летнего ветерана войны только со второй попытки положили в больницу
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Пожилая женщина нуждалась в оперативном вмешательстве, а не в уколе, считает семья Фото:

Семья из Асбеста пожаловалась на хирурга из местной больницы, который, по их мнению, не рассмотрел серьезную проблему у их 94-летней бабушки, ветерана Великой Отечественной войны. Вместо того, чтобы отправить на операцию, он поставил пациентке укол и отослал домой. Родственники написали жалобы в прокуратуру и минздрав Свердловской области и рассказали URA.RU подробности.

Валентина Петровна Костромина родилась до войны в маленьком уральском селе Грязновском. В тяжелые годы 11-летняя девочка наравне со взрослыми работала в поле, убирала картошку, заготавливала дрова, собирала колосья — делала все, что могла, для нужд тыла и фронта. Семья страшно голодала, несмотря на это, Костромины приютили в своей избе беженцев. Голодное детство не прошло бесследно: у Валентины уже в зрелом возрасте диагностировали онкологию сигмовидной кишки. После операции жизнь наладилась, но 22 февраля Валентине Петровне стало плохо и родные вызвали скорую.

Город. Курган
Женщине дважды вызывали скорую
Фото:

«Еще десять лет назад у нее образовалась послеоперационная грыжа, и нынче в области этой грыжи возникли сильная боль и жжение. Нас привезли в приемный покой, доктор маму осмотрел и сказал, что это спазм. Поставил укол ношпы и отправил домой. Но боли становились все сильнее, ночь она промучилась, а на следующее утро у нее сильно упало давление, она обессилела, и мы вновь на скорой поехали в больницу», — рассказала дочь ветерана.

Там уже дежурил другой врач, который определил пациентку в палату, а на следующий день ее экстренно прооперировали. У пожилой женщины оказалось ущемление грыжи, начался некроз тканей. По словам родных, было даже внутреннее кровотечение. Уже месяц как Валентина Петровна находится в больнице. Ей стало лучше, но состояние пока не позволяет выписать ее домой.

«Я не хочу наказывать того первого врача, конечно, он мог ошибиться, не может же он внутрь залезть и увидеть, что там у мамы. Но он мог бы назначить ей какие-то анализы, положить под наблюдение или посоветоваться с другим квалифицированным врачом. Пусть это будет на его совести», — рассуждает дочь ветерана. А вот ее внучка настроена более решительно. Женщина написала жалобы в свердловские управления Минздрава, Росздравнадзора и прокуратуры. «Медицина должна бороться за человека до последнего, а не списывать, если ему уже за 60 лет», — заявила она агентству.

Презентация нового роботизированного операционного микроскопа в ГКБ № 40. Екатеринбург
После второго вызова скорой пациентке сделали операцию
Фото:

Адвокат Александр Федченков, который защищает интересы семьи, добавил, что обращения также направлены в страховую компанию «Астромед» и ТФОМС. «В фонде уже начали экспертизу оказания медицинской помощи», — сказал он.

«При первичном обращении в приемное отделение пациентка жаловалась только на наличие болевого синдрома, который могло вызывать основное заболевание. Во время первого обследования клинической картины и симптомов сопутствующего заболевания не было. Симптоматика любого заболевания нарастает постепенно, со временем, поэтому было принято решение об устранении болевого синдрома, а пациентке даны настоятельные рекомендации незамедлительно обращаться в лечебное учреждении при ухудшении состояния», — прокомментировала ситуацию Елена Апрод, пресс-секретарь городской больницы Асбеста.

По ее словам, клиническая картина заболевания проявилась через время, к болевому синдрому добавилось покраснение в области брюшной полости, общее состояние ухудшилось. «После дополнительной диагностики врачебная комиссия приняла решение об экстренном оперативном вмешательстве, несмотря на возраст пациентки. Операция прошла успешно, пациентка продолжает лечение», — подчеркнула специалист.

Родным стало обидно, что их бабушке, прошедшей войну, не сразу оказали всю необходимую, на их взгляд, помощь
Родным стало обидно, что их бабушке, прошедшей войну, не сразу оказали всю необходимую, на их взгляд, помощь
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Семья из Асбеста пожаловалась на хирурга из местной больницы, который, по их мнению, не рассмотрел серьезную проблему у их 94-летней бабушки, ветерана Великой Отечественной войны. Вместо того, чтобы отправить на операцию, он поставил пациентке укол и отослал домой. Родственники написали жалобы в прокуратуру и минздрав Свердловской области и рассказали URA.RU подробности. Валентина Петровна Костромина родилась до войны в маленьком уральском селе Грязновском. В тяжелые годы 11-летняя девочка наравне со взрослыми работала в поле, убирала картошку, заготавливала дрова, собирала колосья — делала все, что могла, для нужд тыла и фронта. Семья страшно голодала, несмотря на это, Костромины приютили в своей избе беженцев. Голодное детство не прошло бесследно: у Валентины уже в зрелом возрасте диагностировали онкологию сигмовидной кишки. После операции жизнь наладилась, но 22 февраля Валентине Петровне стало плохо и родные вызвали скорую. «Еще десять лет назад у нее образовалась послеоперационная грыжа, и нынче в области этой грыжи возникли сильная боль и жжение. Нас привезли в приемный покой, доктор маму осмотрел и сказал, что это спазм. Поставил укол ношпы и отправил домой. Но боли становились все сильнее, ночь она промучилась, а на следующее утро у нее сильно упало давление, она обессилела, и мы вновь на скорой поехали в больницу», — рассказала дочь ветерана. Там уже дежурил другой врач, который определил пациентку в палату, а на следующий день ее экстренно прооперировали. У пожилой женщины оказалось ущемление грыжи, начался некроз тканей. По словам родных, было даже внутреннее кровотечение. Уже месяц как Валентина Петровна находится в больнице. Ей стало лучше, но состояние пока не позволяет выписать ее домой. «Я не хочу наказывать того первого врача, конечно, он мог ошибиться, не может же он внутрь залезть и увидеть, что там у мамы. Но он мог бы назначить ей какие-то анализы, положить под наблюдение или посоветоваться с другим квалифицированным врачом. Пусть это будет на его совести», — рассуждает дочь ветерана. А вот ее внучка настроена более решительно. Женщина написала жалобы в свердловские управления Минздрава, Росздравнадзора и прокуратуры. «Медицина должна бороться за человека до последнего, а не списывать, если ему уже за 60 лет», — заявила она агентству. Адвокат Александр Федченков, который защищает интересы семьи, добавил, что обращения также направлены в страховую компанию «Астромед» и ТФОМС. «В фонде уже начали экспертизу оказания медицинской помощи», — сказал он. «При первичном обращении в приемное отделение пациентка жаловалась только на наличие болевого синдрома, который могло вызывать основное заболевание. Во время первого обследования клинической картины и симптомов сопутствующего заболевания не было. Симптоматика любого заболевания нарастает постепенно, со временем, поэтому было принято решение об устранении болевого синдрома, а пациентке даны настоятельные рекомендации незамедлительно обращаться в лечебное учреждении при ухудшении состояния», — прокомментировала ситуацию Елена Апрод, пресс-секретарь городской больницы Асбеста. По ее словам, клиническая картина заболевания проявилась через время, к болевому синдрому добавилось покраснение в области брюшной полости, общее состояние ухудшилось. «После дополнительной диагностики врачебная комиссия приняла решение об экстренном оперативном вмешательстве, несмотря на возраст пациентки. Операция прошла успешно, пациентка продолжает лечение», — подчеркнула специалист.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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