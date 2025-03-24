В Тюменской области назвали дату начала пожароопасного сезона

В Тюменской области пожароопасный сезон начнется с 1 апреля. Проект постановления департамента лесного комплекса региона опубликован на сайте правительства.
«Установить пожароопасный сезон в лесах Тюменской области в связи со сходом снежного покрова с 1 апреля 2025 года. Департаменту лесного комплекса на период пожароопасного сезона 2025 года обеспечить контроль за принятием подведомственными учреждениями мер по недопущению распространения лесных пожаров», — указано в документе.
Чтобы постановление вступило в силу, его должен подписать глава региона Александр Моор. Годом ранее пожароопасный сезон начался 5 апреля.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!