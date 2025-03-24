24 марта 2025

В Тюменской области назвали дату начала пожароопасного сезона

В Тюменской области пожароопасный сезон начнется с 1 апреля
© Служба новостей «URA.RU»
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Годом ранее пожароопасный сезон начался 5 апреля.
Годом ранее пожароопасный сезон начался 5 апреля. Фото:

В Тюменской области пожароопасный сезон начнется с 1 апреля. Проект постановления департамента лесного комплекса региона опубликован на сайте правительства. 

«Установить пожароопасный сезон в лесах Тюменской области в связи со сходом снежного покрова с 1 апреля 2025 года. Департаменту лесного комплекса на период пожароопасного сезона 2025 года обеспечить контроль за принятием подведомственными учреждениями мер по недопущению распространения лесных пожаров», — указано в документе.

Чтобы постановление вступило в силу, его должен подписать глава региона Александр Моор. Годом ранее пожароопасный сезон начался 5 апреля. 

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В Тюменской области пожароопасный сезон начнется с 1 апреля. Проект постановления департамента лесного комплекса региона опубликован на сайте правительства.  «Установить пожароопасный сезон в лесах Тюменской области в связи со сходом снежного покрова с 1 апреля 2025 года. Департаменту лесного комплекса на период пожароопасного сезона 2025 года обеспечить контроль за принятием подведомственными учреждениями мер по недопущению распространения лесных пожаров», — указано в документе. Чтобы постановление вступило в силу, его должен подписать глава региона Александр Моор. Годом ранее пожароопасный сезон начался 5 апреля. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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