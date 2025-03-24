Депутаты в Челябинске единогласно приняли отчет главы города Лошкина

Депутаты городской думы единогласно приняли отчет главы Челябинска Алексея Лошкина о работе администрации по результатам 2024 года. Об этом с места события передает корреспондент URA.RU.
«Депутаты единогласно признали деятельность Лошкина удовлетворительной. В голосовании приняли участие 35 присутствующих депутатов», — передает корреспондент URA.RU с заседания по результатам деятельности администрации Челябинска за 2024 год.
Для Лошкина этот отчет перед депутатами стал первым. Врио мэра Челябинска он стал 22 октября 2024 года, был избран на эту должность 19 ноября. Несмотря на то, что работал в должности два месяца, отчитался за весь год работы администрации.
Доклад касался всех сфер городского хозяйства. Лошкин отметил, что деятельности администрации Челябинска направлена на создание комфортной и безопасной среды для жизни населения, выполнению социальных обязательств. В приоритете — масштабное обновление инженерных сетей, переселение граждан из аварийного жилья.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Как Челябинская область проходит ранний паводок-2025, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Узнавайте подробности первыми на telegram-каналах «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск».