«Мысль о выигрыше греет душу»: свердловчанин уехал на вахту и стал миллионером. Фото

Инженер из Свердловской области выиграл 10 миллионов рублей

25 марта 2025 в 12:18 Размер текста - 17 +

Артем не сразу поверил в свое везение Фото предоставлено компанией «Столото» Инженер из Свердловской области Артем К. выиграл в лотерее 10 миллионов рублей. Победитель два дня находился в шоке, а теперь строит планы на будущее. Подробности URA.RU раскрыли в компании «Столото». «В обед купил билет, а во время ужина проверял результаты и увидел эту сумасшедшую восьмизначную сумму. Подумал, может ошибка какая-то. Пересчитал нули и понял, что выиграл миллионы. Пару дней пребывал в шоке. Когда-то я сомневался, что выиграть столько реально. Сейчас все сомнения развеялись, эмоции утихли, появились планы на будущее, а мысль о выигрыше греет душу», — цитируют слова уральца в компании. Артем давно участвует в лотереях. Нынче он в лотерее «Спортлото «5 из 36» выиграл одновременно суперприз 5 091 886 рублей и приз 4 951 020 рублей. В итоге общая сумма по билету составила более 10 млн. В день, когда на счастливца свалилась удача, он находился на вахте: Артем работает инженером отдела снабжения в сфере строительства на севере. На выигранные деньги победитель хочет закрыть кредиты, поправить здоровье, купить машину, а также помочь осуществить мечты своих близких людей. Теперь мужчина строит смелые планы на будущее Фото: предоставлено компанией «Столото» Артем увлекается путешествиями. Больше всего ему понравилось на Алтае Фото: предоставлено компанией «Столото» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Инженер из Свердловской области Артем К. выиграл в лотерее 10 миллионов рублей. Победитель два дня находился в шоке, а теперь строит планы на будущее. Подробности URA.RU раскрыли в компании «Столото». «В обед купил билет, а во время ужина проверял результаты и увидел эту сумасшедшую восьмизначную сумму. Подумал, может ошибка какая-то. Пересчитал нули и понял, что выиграл миллионы. Пару дней пребывал в шоке. Когда-то я сомневался, что выиграть столько реально. Сейчас все сомнения развеялись, эмоции утихли, появились планы на будущее, а мысль о выигрыше греет душу», — цитируют слова уральца в компании. Артем давно участвует в лотереях. Нынче он в лотерее «Спортлото «5 из 36» выиграл одновременно суперприз 5 091 886 рублей и приз 4 951 020 рублей. В итоге общая сумма по билету составила более 10 млн. В день, когда на счастливца свалилась удача, он находился на вахте: Артем работает инженером отдела снабжения в сфере строительства на севере. На выигранные деньги победитель хочет закрыть кредиты, поправить здоровье, купить машину, а также помочь осуществить мечты своих близких людей.