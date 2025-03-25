Когда в Россию вернутся европейские авто

Глава РОАД Подщеколдин: иномарки вернутся в Россию при ряде условий
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По словам главы РОАД, проекты возвращения западных брендов — в глубокой консервации
По словам главы РОАД, проекты возвращения западных брендов — в глубокой консервации Фото:

Ушедшие с российского авторынка европейские, корейские и японские автобренды могут вернуться после полной отмены санкций в отношении России. Как рассказал в интервью URA.RU глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин, пока проекты возвращения находятся в глубокой консервации.

«У кого-то проснулась надежда купить в России новую японскую или корейскую машину по старым ценам. Но это иллюзия. Во-первых, цены на авто выросли во всем мире. Во-вторых, представители ушедших брендов говорят о возможности возвращения только после полной отмены санкций в отношении России. Мы понимаем, что это произойдет не скоро», — сказал эксперт.

По словам главы РОАД, европейские, корейские и японские автобренды хотели бы вернуться на перспективный российский рынок. Но пока видят большие риски от подобных решений и не будут делать резких шагов и громких заявлений.

До полного урегулирования политической ситуации даже те страны, которые работают в России, стараются не привлекать к этому внимания на международной арене, отметил эксперт. По его словам, Индия так и не зашла на российский авторынок после введения санкций, хотя имеет развитый автопром с объемом производства 5 млн машин в год. В том числе потому, что боится притеснения на европейских и американских рынках. Кроме этого, среди акционеров компаний-производителей Индии есть граждане Великобритании, Франции, Германии, Японии и США, которые также опасаются вторичных санкций. 

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Ушедшие с российского авторынка европейские, корейские и японские автобренды могут вернуться после полной отмены санкций в отношении России. Как рассказал в интервью URA.RU глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин, пока проекты возвращения находятся в глубокой консервации. «У кого-то проснулась надежда купить в России новую японскую или корейскую машину по старым ценам. Но это иллюзия. Во-первых, цены на авто выросли во всем мире. Во-вторых, представители ушедших брендов говорят о возможности возвращения только после полной отмены санкций в отношении России. Мы понимаем, что это произойдет не скоро», — сказал эксперт. По словам главы РОАД, европейские, корейские и японские автобренды хотели бы вернуться на перспективный российский рынок. Но пока видят большие риски от подобных решений и не будут делать резких шагов и громких заявлений. До полного урегулирования политической ситуации даже те страны, которые работают в России, стараются не привлекать к этому внимания на международной арене, отметил эксперт. По его словам, Индия так и не зашла на российский авторынок после введения санкций, хотя имеет развитый автопром с объемом производства 5 млн машин в год. В том числе потому, что боится притеснения на европейских и американских рынках. Кроме этого, среди акционеров компаний-производителей Индии есть граждане Великобритании, Франции, Германии, Японии и США, которые также опасаются вторичных санкций. 
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