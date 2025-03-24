Директор фирмы-подрядчика «Роснефти» из ХМАО пойдет под суд за невыплату зарплаты

В Нефтеюганске (ХМАО) на директора компании-подрядчика «Роснефти» — ООО «Ремстроймастер» — заведено уголовное дело за то, что он не платил зарплату сотрудникам. Дело направлено в суд, сообщила URA.RU пресс-служба окружной прокуратуры.
«По версии следствия, в период с мая по июль 2022 года обвиняемый, имея реальную финансовую возможность, не выплатил заработную плату работникам организации. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — пояснили в прокуратуре.
По данным следствия, с мая по июль 2022 года директор компании, имея возможность, не перечислял деньги сотрудникам. Общая сумма задолженности составила более 350 тысяч рублей. Позже в ходе расследования вся сумма была выплачена, но уголовное дело все равно дошло до суда.
Ранее URA.RU писало, что компания «Ремстроймастер» из Нефтеюганска (ХМАО), признанная банкротом, выставила на продажу бронетранспортер 1980 года выпуска. Технику продают на торгах с начальной ценой в 1,5 миллиона рублей
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