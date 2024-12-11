Компания «РемСтройМастер» из Нефтеюганска (ХМАО), признанная банкротом, выставила на продажу бронетранспортер 1980 года выпуска. Технику продают на торгах с начальной ценой в 1,5 миллиона рублей, сообщил агентству URA.RU организатор торгов.
«На аукцион выставлен гусеничный бронированный тягач, принадлежащий фирме „РемСтройМастер“. Начальная цена лота на торгах — 1 512 335 рублей», — отметил представитель продавца.
Подобную технику используют в различных сферах деятельности, например, для ликвидации аварий в сложных условиях, перевозки людей и грузов, обустройства зимних дорог и насыпных трасс. Корпус машины сделан из стальной брони, а гусеницы облегчают передвижение по бездорожью. Продавец предупредил, что бронетранспортер, выставленный на торги, не на ходу — у него нет двигателя.
Компания «РемСтройМастер» до своего банкротства занималась строительством газопроводов, нефтепроводов, водоводов и объектов энергетики, а также обустройством кустовых площадок для нефтедобычи, поэтому пользовалась вездеходной техникой на труднодоступных территориях. Одним из крупных заказчиков предприятия было ПАО «НК „Роснефть“».
Ранее URA.RU сообщало, что сотрудникам компании «РемСтройМастер»» не выплачивали зарплату. Вахтовики, работающие в ЯНАО, вынуждены были занимать деньги, чтобы уехать домой.
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