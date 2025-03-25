В центре Перми на три месяца перекрыли движение транспорта

Ограничения продлятся с марта по июль
С 24 марта до 1 июля 2025 года в Перми ввели ограничение на движение транспорта по улице Осинской. Это связано с проведением капремонта фасада здания.
«Ограничение будет на участке от дома №14 по улице Осинской до улицы Советской, а также от улицы Осинской до дома № 69 по улице Советской. Просим автовладельцев заранее планировать свой маршрут», — сообщает Министерство транспорта пермского края в telegram-канале.
Перекрытие вводится для обеспечения безопасности дорожного движения
Ранее URA.RU сообщало, что в Перми временно прекращено движение транспорта на участке улицы Малкова. Причина — строительством очередного этапа улицы Строителей.
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