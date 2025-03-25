В центре Перми на три месяца перекрыли движение транспорта. Схема

В центре Перми на три месяца перекрыли движение транспорта
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Ограничения продлятся с марта по июль
Ограничения продлятся с марта по июль Фото:

С 24 марта до 1 июля 2025 года в Перми ввели ограничение на движение транспорта по улице Осинской. Это связано с проведением капремонта фасада здания.

«Ограничение будет на участке от дома №14 по улице Осинской до улицы Советской, а также от улицы Осинской до дома № 69 по улице Советской. Просим автовладельцев заранее планировать свой маршрут», — сообщает Министерство транспорта пермского края в telegram-канале.

Перекрытие вводится для обеспечения безопасности дорожного движения
Перекрытие вводится для обеспечения безопасности дорожного движения
Фото:

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми временно прекращено движение транспорта на участке улицы Малкова. Причина — строительством очередного этапа улицы Строителей.

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С 24 марта до 1 июля 2025 года в Перми ввели ограничение на движение транспорта по улице Осинской. Это связано с проведением капремонта фасада здания. «Ограничение будет на участке от дома №14 по улице Осинской до улицы Советской, а также от улицы Осинской до дома № 69 по улице Советской. Просим автовладельцев заранее планировать свой маршрут», — сообщает Министерство транспорта пермского края в telegram-канале. Ранее URA.RU сообщало, что в Перми временно прекращено движение транспорта на участке улицы Малкова. Причина — строительством очередного этапа улицы Строителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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