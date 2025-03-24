Жители Сургута (ХМАО) заметили наряд полиции перед открытием Единого медцентра на улице Быстринской, где собралась большая очередь. В городской полиции корреспонденту URA.RU пояснили, что рейд устроили с профилактической целью: для поддержания порядка в месте большого скопления людей.
«Наряд направлен с профилактической целью, чтобы предотвратить возможные беспорядки перед открытием центра. Раньше уже были подобные инциденты: собиралась большая очередь, и между ожидающими возникали конфликты», — сообщили URA.RU в пресс-службе полиции Сургута.
По словам источника агентства, в этот раз при содействии полиции открытие центра прошло без происшествий. Люди дождались открытия и спокойно разошлись по кабинетам.
Ранее URA.RU писало, что в Сургуте (ХМАО) силовики нагрянули с неожиданной проверкой в Единый медицинский центр на улице Быстринской. В медучреждении иностранцы обследуются и оформляют документы.
Автор видео: telegram-канал «SiTV I Новости Сургута и Югры»
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