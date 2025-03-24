24 марта 2025

Полиция провела рейд у медцентра в Сургуте. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция устроила рейд перед открытием медцентра для мигрантов в Сургуте
Полиция устроила рейд перед открытием медцентра для мигрантов в Сургуте Фото:

Жители Сургута (ХМАО) заметили наряд полиции перед открытием Единого медцентра на улице Быстринской, где собралась большая очередь. В городской полиции корреспонденту URA.RU пояснили, что рейд устроили с профилактической целью: для поддержания порядка в месте большого скопления людей.

«Наряд направлен с профилактической целью, чтобы предотвратить возможные беспорядки перед открытием центра. Раньше уже были подобные инциденты: собиралась большая очередь, и между ожидающими возникали конфликты», — сообщили URA.RU в пресс-службе полиции Сургута.

По словам источника агентства, в этот раз при содействии полиции открытие центра прошло без происшествий. Люди дождались открытия и спокойно разошлись по кабинетам.

Ранее URA.RU писало, что в Сургуте (ХМАО) силовики нагрянули с неожиданной проверкой в Единый медицинский центр на улице Быстринской. В медучреждении иностранцы обследуются и оформляют документы. 

Автор видео: telegram-канал «SiTV I Новости Сургута и Югры»

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Жители Сургута (ХМАО) заметили наряд полиции перед открытием Единого медцентра на улице Быстринской, где собралась большая очередь. В городской полиции корреспонденту URA.RU пояснили, что рейд устроили с профилактической целью: для поддержания порядка в месте большого скопления людей. «Наряд направлен с профилактической целью, чтобы предотвратить возможные беспорядки перед открытием центра. Раньше уже были подобные инциденты: собиралась большая очередь, и между ожидающими возникали конфликты», — сообщили URA.RU в пресс-службе полиции Сургута. По словам источника агентства, в этот раз при содействии полиции открытие центра прошло без происшествий. Люди дождались открытия и спокойно разошлись по кабинетам. Ранее URA.RU писало, что в Сургуте (ХМАО) силовики нагрянули с неожиданной проверкой в Единый медицинский центр на улице Быстринской. В медучреждении иностранцы обследуются и оформляют документы.  Автор видео: telegram-канал «SiTV I Новости Сургута и Югры»
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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