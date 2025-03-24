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В Петербурге у участника СВО в сауне девушки украли полмиллиона рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Две девушки украли у мужчины из кармана 450 000 рублей
Две девушки украли у мужчины из кармана 450 000 рублей Фото:

В Невском районе Петербурга у мужчины, представившегося участником СВО, девушки украли в сауне полмиллиона рублей. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

«В сауне у участника СВО „девушки“ украли почти полмиллиона рублей», — пишет АН «Оперативное прикрытие». По словам заявителя, две девушки, с которыми он проводил время в сауне на углу проспектов Большевиков и Подвойского, украли у него из кармана 450 000 рублей. Инцидент произошел после того, как мужчина уснул. Воровки воспользовались моментом, похитили деньги и скрылись с места преступления.

По камерам наблюдения удалось установить, что девушки покинули сауну около 5:20 утра. Заявитель, представившийся как участник СВО, предупредил полицию, что если найдет девушек раньше их, то «может случиться беда».

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В Невском районе Петербурга у мужчины, представившегося участником СВО, девушки украли в сауне полмиллиона рублей. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие». «В сауне у участника СВО „девушки“ украли почти полмиллиона рублей», — пишет АН «Оперативное прикрытие». По словам заявителя, две девушки, с которыми он проводил время в сауне на углу проспектов Большевиков и Подвойского, украли у него из кармана 450 000 рублей. Инцидент произошел после того, как мужчина уснул. Воровки воспользовались моментом, похитили деньги и скрылись с места преступления. По камерам наблюдения удалось установить, что девушки покинули сауну около 5:20 утра. Заявитель, представившийся как участник СВО, предупредил полицию, что если найдет девушек раньше их, то «может случиться беда».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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