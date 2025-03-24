В Петербурге у участника СВО в сауне девушки украли полмиллиона рублей

В Невском районе Петербурга у мужчины, представившегося участником СВО, девушки украли в сауне полмиллиона рублей. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».
«В сауне у участника СВО „девушки“ украли почти полмиллиона рублей», — пишет АН «Оперативное прикрытие». По словам заявителя, две девушки, с которыми он проводил время в сауне на углу проспектов Большевиков и Подвойского, украли у него из кармана 450 000 рублей. Инцидент произошел после того, как мужчина уснул. Воровки воспользовались моментом, похитили деньги и скрылись с места преступления.
По камерам наблюдения удалось установить, что девушки покинули сауну около 5:20 утра. Заявитель, представившийся как участник СВО, предупредил полицию, что если найдет девушек раньше их, то «может случиться беда».
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