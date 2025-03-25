В Пермском крае продается грибная ферма по цене комнаты

Производство грибов-вешенок стоимостью 700 тысяч находится в Чайковском
© Служба новостей «URA.RU»
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Площадь помещения для выращивания грибов - 1000 квадратных метров
Площадь помещения для выращивания грибов - 1000 квадратных метров Фото:

В Чайковском Пермского края продается грибная ферма. Стоимость готового бизнеса — 700 тысяч рублей, что является ценой комнаты в отдаленном районе Перми.

«Продается готовая к запуску грибная ферма. Площадь помещения — 1000 квадратных метров, находится в собственности. Продается вместе с помещениями. Находится пригороде города Чайковский. Стоимость — 700 тысяч рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений.

В стоимость входят скважина, оборудование для измельчения грибов, стол для набивки и бак для прожарки. Как пояснил корреспонденту URA.RU собственник, причиной продажи бизнеса по выращиванию вешенок является отъезд владельца из Чайковского.

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми продается мини-фабрика по производству хрустящих шариков в шоколаде по цене квартиры. Стоимость бизнеса составляла четыре  млн рублей.

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В Чайковском Пермского края продается грибная ферма. Стоимость готового бизнеса — 700 тысяч рублей, что является ценой комнаты в отдаленном районе Перми. «Продается готовая к запуску грибная ферма. Площадь помещения — 1000 квадратных метров, находится в собственности. Продается вместе с помещениями. Находится пригороде города Чайковский. Стоимость — 700 тысяч рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений. В стоимость входят скважина, оборудование для измельчения грибов, стол для набивки и бак для прожарки. Как пояснил корреспонденту URA.RU собственник, причиной продажи бизнеса по выращиванию вешенок является отъезд владельца из Чайковского. Ранее URA.RU сообщало, что в Перми продается мини-фабрика по производству хрустящих шариков в шоколаде по цене квартиры. Стоимость бизнеса составляла четыре  млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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