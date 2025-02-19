В Перми шоколадную фабрику продают по цене квартиры

В Перми за 4 млн рублей продается бизнес по производству кондитерских изделий
© Служба новостей «URA.RU»
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Производство занимает 30 квадратных метров и находится в Мотовилихе
Производство занимает 30 квадратных метров и находится в Мотовилихе Фото:

В Мотовилихинском районе Перми продается мини-фабрика по производству хрустящих шариков в шоколаде. Стоимость бизнеса составляет 4 млн рублей. Для сравнения — примерно столько же сейчас стоит в краевой столице однокомнатная квартира.

«Продается производство хрустящих шариков в настоящем молочном, белом и темном шоколаде. Стоимость — 4 млн рублей. В продажу входит зарегистрированный бренд, доменное имя, технология производства изделий, магазины на маркетплейсах, станки и складские остатки», — сообщается на сайте бесплатных объявлений.

Помещение 30 квадратных метров находится в аренде. Продукция имеет все необходимые сертификаты. Стоимость товарного остатка составляет порядка одного миллиона рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае по цене квартиры продают завод хлебобулочных изделий. Стоимость готового бизнеса собственник оценил в три миллиона рублей.

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В Мотовилихинском районе Перми продается мини-фабрика по производству хрустящих шариков в шоколаде. Стоимость бизнеса составляет 4 млн рублей. Для сравнения — примерно столько же сейчас стоит в краевой столице однокомнатная квартира. «Продается производство хрустящих шариков в настоящем молочном, белом и темном шоколаде. Стоимость — 4 млн рублей. В продажу входит зарегистрированный бренд, доменное имя, технология производства изделий, магазины на маркетплейсах, станки и складские остатки», — сообщается на сайте бесплатных объявлений. Помещение 30 квадратных метров находится в аренде. Продукция имеет все необходимые сертификаты. Стоимость товарного остатка составляет порядка одного миллиона рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае по цене квартиры продают завод хлебобулочных изделий. Стоимость готового бизнеса собственник оценил в три миллиона рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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