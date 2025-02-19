В Перми шоколадную фабрику продают по цене квартиры

В Мотовилихинском районе Перми продается мини-фабрика по производству хрустящих шариков в шоколаде. Стоимость бизнеса составляет 4 млн рублей. Для сравнения — примерно столько же сейчас стоит в краевой столице однокомнатная квартира.
«Продается производство хрустящих шариков в настоящем молочном, белом и темном шоколаде. Стоимость — 4 млн рублей. В продажу входит зарегистрированный бренд, доменное имя, технология производства изделий, магазины на маркетплейсах, станки и складские остатки», — сообщается на сайте бесплатных объявлений.
Помещение 30 квадратных метров находится в аренде. Продукция имеет все необходимые сертификаты. Стоимость товарного остатка составляет порядка одного миллиона рублей.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае по цене квартиры продают завод хлебобулочных изделий. Стоимость готового бизнеса собственник оценил в три миллиона рублей.
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