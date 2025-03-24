24 марта 2025

В Кургане арестовали директора фирмы «Прометей» Истомина. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Руководителя фирмы «Прометей» в Кургане отправили под домашний арест
Руководителя фирмы «Прометей» в Кургане отправили под домашний арест Фото:

В Кургане арестовали директора МУП «Прометей» Андрея Истомина, обвиняемого в превышении должностных полномочий с тяжкими последствиями. Мужчина помещен под домашний арест. Об этом сообщили в региональном следственном управлении СК России.

По данным следствия, директор подписал акты о приемке работ по ремонту многоквартирных домов по улицам Станционная и К. Мяготина, включив в них заведомо ложные сведения о завышенной стоимости выполненных работ. «В результате преступных действий должностного лица были приняты и оплачены фактически невыполненные работы по заключенным ранее договорам подряда на сумму не менее 1,7 млн рублей, что повлекло причинение значительного материального ущерба бюджету города», — указывает источник из Следственного комитета. Факт противоправных действий должностного лица был выявлен сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Курганской области.

Следствие полагает, что объемы и виды строительно-монтажных работ, заявленные в документации, не соответствуют действительности. В марте были проведены обыски по месту жительства и работы подозреваемого, после чего он был задержан и помещен под домашний арест. Предварительное следствие продолжается, принимаются меры для возмещения причиненного ущерба.

Ранее URA.RU сообщало, что в отношении руководителя фирмы из структуры мэрии были возбуждены уголовные дела. Истомин пытался добиться отмены их возбуждения, суд отказал. 

Задержание Истомина в Кургане
Задержание Истомина в Кургане
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В Кургане арестовали директора МУП «Прометей» Андрея Истомина, обвиняемого в превышении должностных полномочий с тяжкими последствиями. Мужчина помещен под домашний арест. Об этом сообщили в региональном следственном управлении СК России. По данным следствия, директор подписал акты о приемке работ по ремонту многоквартирных домов по улицам Станционная и К. Мяготина, включив в них заведомо ложные сведения о завышенной стоимости выполненных работ. «В результате преступных действий должностного лица были приняты и оплачены фактически невыполненные работы по заключенным ранее договорам подряда на сумму не менее 1,7 млн рублей, что повлекло причинение значительного материального ущерба бюджету города», — указывает источник из Следственного комитета. Факт противоправных действий должностного лица был выявлен сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Курганской области. Следствие полагает, что объемы и виды строительно-монтажных работ, заявленные в документации, не соответствуют действительности. В марте были проведены обыски по месту жительства и работы подозреваемого, после чего он был задержан и помещен под домашний арест. Предварительное следствие продолжается, принимаются меры для возмещения причиненного ущерба. Ранее URA.RU сообщало, что в отношении руководителя фирмы из структуры мэрии были возбуждены уголовные дела. Истомин пытался добиться отмены их возбуждения, суд отказал. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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