В Кургане арестовали директора МУП «Прометей» Андрея Истомина, обвиняемого в превышении должностных полномочий с тяжкими последствиями. Мужчина помещен под домашний арест. Об этом сообщили в региональном следственном управлении СК России.
По данным следствия, директор подписал акты о приемке работ по ремонту многоквартирных домов по улицам Станционная и К. Мяготина, включив в них заведомо ложные сведения о завышенной стоимости выполненных работ. «В результате преступных действий должностного лица были приняты и оплачены фактически невыполненные работы по заключенным ранее договорам подряда на сумму не менее 1,7 млн рублей, что повлекло причинение значительного материального ущерба бюджету города», — указывает источник из Следственного комитета. Факт противоправных действий должностного лица был выявлен сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Курганской области.
Следствие полагает, что объемы и виды строительно-монтажных работ, заявленные в документации, не соответствуют действительности. В марте были проведены обыски по месту жительства и работы подозреваемого, после чего он был задержан и помещен под домашний арест. Предварительное следствие продолжается, принимаются меры для возмещения причиненного ущерба.
Ранее URA.RU сообщало, что в отношении руководителя фирмы из структуры мэрии были возбуждены уголовные дела. Истомин пытался добиться отмены их возбуждения, суд отказал.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».