СК проверяет полицейского, подравшегося со свердловским бизнесменом. Видео

25 марта 2025 в 13:47 Размер текста - 17 +

Предприниматель обвнили силовика в избиении Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Полицейский, который силой пытался вытащить из квартиры бизнесмена Николая (имя изменено) из Заречного (Свердловская область), попал под проверку Следственного комитета. Об этом URA.RU рассказала адвокат предпринимателя Олеся Бортникова. Инцидент произошел вечером 21 января. Двое мужчин в гражданском пришли к Николаю. Официально ему никто не представился, поэтому он подумал, что это мошенники. Мужчина стал закрывать дверь, но силовики вытащили его из квартиры. И, по словам Бортниковой, стали избивать его. На помощь Николаю пришел его отец-инвалид. Вдвоем они отогнали гостей и забежали в квартиру. Николай по телефону вызвал полицию и проехал в отдел. Там он узнал, что к нему приезжали действующие сотрудники. «Только в отделе стало известно, что оперативники приходили к нему в рамках расследования уголовного дела о коммерческом подкупе, по которому [Николай] проходит в качестве свидетеля», — объяснила адвокат. Полицейские приехали к Николая в январе Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU На следующий день Николай обнаружил на электронной почте повестку о вызове на допрос к следователю. «Зачем тогда нужно было приходить к нему домой? Он не уклонялся от допроса и не пропустил его», — недоумевает Бортникова. После этого мужчина прошел медицинское обследование. На его теле остались кровоподтеки и ссадины. «23 января мы подали заявление по факту превышения должностных полномочий. Но следствие возбудило дело против нас по статье 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти). Я считаю, что таким образом, они пытаются выгородить своего оперативного сотрудника. Оснований для задержания [Николая] не было, иначе бы был составлен протокол. Если у сотрудников нет оснований для задержания и проникновения в жилище, то они должны через закрытую дверь представиться и спокойно все объяснить. В СК нам сказали, что ведут проверку по факту действий сотрудника полиции», — заключила защитник. В управлении МВД на транспорте по УрФО заявили, что Николай при задержании оказал сопротивление полицейским. «Нанес несколько ударов руками оперуполномоченному ОЭБиПК. Эти действия были зафиксированы в материале проверки, по итогам рассмотрения которого в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. В свою очередь, гражданин подал встречное заявление по факту якобы совершенных в отношении него противоправных действий. В рамках проверки будет дана правовая оценка действиям сотрудников ОВД на транспорте», — сообщили в ведомстве. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полицейский, который силой пытался вытащить из квартиры бизнесмена Николая (имя изменено) из Заречного (Свердловская область), попал под проверку Следственного комитета. Об этом URA.RU рассказала адвокат предпринимателя Олеся Бортникова. Инцидент произошел вечером 21 января. Двое мужчин в гражданском пришли к Николаю. Официально ему никто не представился, поэтому он подумал, что это мошенники. Мужчина стал закрывать дверь, но силовики вытащили его из квартиры. И, по словам Бортниковой, стали избивать его. На помощь Николаю пришел его отец-инвалид. Вдвоем они отогнали гостей и забежали в квартиру. Николай по телефону вызвал полицию и проехал в отдел. Там он узнал, что к нему приезжали действующие сотрудники. «Только в отделе стало известно, что оперативники приходили к нему в рамках расследования уголовного дела о коммерческом подкупе, по которому [Николай] проходит в качестве свидетеля», — объяснила адвокат. На следующий день Николай обнаружил на электронной почте повестку о вызове на допрос к следователю. «Зачем тогда нужно было приходить к нему домой? Он не уклонялся от допроса и не пропустил его», — недоумевает Бортникова. После этого мужчина прошел медицинское обследование. На его теле остались кровоподтеки и ссадины. «23 января мы подали заявление по факту превышения должностных полномочий. Но следствие возбудило дело против нас по статье 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти). Я считаю, что таким образом, они пытаются выгородить своего оперативного сотрудника. Оснований для задержания [Николая] не было, иначе бы был составлен протокол. Если у сотрудников нет оснований для задержания и проникновения в жилище, то они должны через закрытую дверь представиться и спокойно все объяснить. В СК нам сказали, что ведут проверку по факту действий сотрудника полиции», — заключила защитник. В управлении МВД на транспорте по УрФО заявили, что Николай при задержании оказал сопротивление полицейским. «Нанес несколько ударов руками оперуполномоченному ОЭБиПК. Эти действия были зафиксированы в материале проверки, по итогам рассмотрения которого в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. В свою очередь, гражданин подал встречное заявление по факту якобы совершенных в отношении него противоправных действий. В рамках проверки будет дана правовая оценка действиям сотрудников ОВД на транспорте», — сообщили в ведомстве.