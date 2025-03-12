Юрист напомнил российским водителям, когда нужно менять права

Юрист Хаминский: водителям с продленными в 2022 году правами надо заменить их
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Водительские права нужно заменить ровно через три года после их продления
Водительские права нужно заменить ровно через три года после их продления Фото:

Водители, чьи водительские права истекали в 2022 году и были продлены, должны заменить свои права в 2025 году. Об этом сообщил юрист Александр Хаминский. 

«В 2025 году необходимо будет заменить права тем водителям, у кого срок действия удостоверений истекал в 2022 году», — рассказал Хаминский в беседе с РИА Новости. Он уточнил, что российские национальные водительские удостоверения, срок действия которых истекал в 2022-2023 годах, были продлены на три года без необходимости вносить в них изменения. 

Юрист также пояснил процесс определения даты необходимости замены удостоверения. Водителям следует отсчитать три года с момента окончания действия их последних прав. Это означает, что если срок истек в июне 2022 года, то заявление на замену нужно подать до июня 2025 года.

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Водители, чьи водительские права истекали в 2022 году и были продлены, должны заменить свои права в 2025 году. Об этом сообщил юрист Александр Хаминский.  «В 2025 году необходимо будет заменить права тем водителям, у кого срок действия удостоверений истекал в 2022 году», — рассказал Хаминский в беседе с РИА Новости. Он уточнил, что российские национальные водительские удостоверения, срок действия которых истекал в 2022-2023 годах, были продлены на три года без необходимости вносить в них изменения.  Юрист также пояснил процесс определения даты необходимости замены удостоверения. Водителям следует отсчитать три года с момента окончания действия их последних прав. Это означает, что если срок истек в июне 2022 года, то заявление на замену нужно подать до июня 2025 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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