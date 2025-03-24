В лесу Тавдинского района (Свердловская область) при вырубке деревьев погиб 39-летний рабочий, на которого обрушился спиленный его коллегой ствол. Следователи завели уголовное дело за причинение смерти по неосторожности, рассказали URA.RU правоохранители.
«Утром 8 марта подозреваемый, работающий разнорабочим у одного из индивидуальных предпринимателей, осуществлял валку леса в лесном массиве. Помогал ему местный житель, официально не трудоустроенный у данного ИП. В ходе валки леса спиленное подозреваемым дерево упало на его помощника», — пояснили в пресс-службе регионального СУ СКР. На данный момент следователи проводят расследование.
По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, оба участника инцидента — жители одной деревни. К уголовной и административной ответственности никто из них ранее не привлекался.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!