24 марта 2025

В свердловском лесу упавшее дерево насмерть придавило человека. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Трагедия случилась из-за нарушения безопасности при вырубке леса (архивное фото)
Трагедия случилась из-за нарушения безопасности при вырубке леса (архивное фото) Фото:

В лесу Тавдинского района (Свердловская область) при вырубке деревьев погиб 39-летний рабочий, на которого обрушился спиленный его коллегой ствол. Следователи завели уголовное дело за причинение смерти по неосторожности, рассказали URA.RU правоохранители.

«Утром 8 марта подозреваемый, работающий разнорабочим у одного из индивидуальных предпринимателей, осуществлял валку леса в лесном массиве. Помогал ему местный житель, официально не трудоустроенный у данного ИП. В ходе валки леса спиленное подозреваемым дерево упало на его помощника», — пояснили в пресс-службе регионального СУ СКР. На данный момент следователи проводят расследование.

По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, оба участника инцидента — жители одной деревни. К уголовной и административной ответственности никто из них ранее не привлекался.

Рабочий скончался на месте
Рабочий скончался на месте
Фото:

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В лесу Тавдинского района (Свердловская область) при вырубке деревьев погиб 39-летний рабочий, на которого обрушился спиленный его коллегой ствол. Следователи завели уголовное дело за причинение смерти по неосторожности, рассказали URA.RU правоохранители. «Утром 8 марта подозреваемый, работающий разнорабочим у одного из индивидуальных предпринимателей, осуществлял валку леса в лесном массиве. Помогал ему местный житель, официально не трудоустроенный у данного ИП. В ходе валки леса спиленное подозреваемым дерево упало на его помощника», — пояснили в пресс-службе регионального СУ СКР. На данный момент следователи проводят расследование. По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, оба участника инцидента — жители одной деревни. К уголовной и административной ответственности никто из них ранее не привлекался.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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