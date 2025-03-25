Стало известно, сколько выплат получат семьи погибших в ДТП в Крыму

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Семьи погибших в ДТП в Крыму получат по 1,5 миллиона рублей
Семьи погибших в ДТП в Крыму получат по 1,5 миллиона рублей Фото:

Семьям погибших в ДТП с автобусом под Симферополем получат выплаты по 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщил глава Республики Крым Аксенов. «Принято решение о выплате материальной помощи из бюджета республики в размере 1,5 млн рублей семьям погибших в ДТП», — передает telegram-канал Главы Республики Крым. 

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Семьям погибших в ДТП с автобусом под Симферополем получат выплаты по 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщил глава Республики Крым Аксенов. «Принято решение о выплате материальной помощи из бюджета республики в размере 1,5 млн рублей семьям погибших в ДТП», — передает telegram-канал Главы Республики Крым. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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