Стало известно, сколько выплат получат семьи погибших в ДТП в Крыму

Семьи погибших в ДТП в Крыму получат по 1,5 миллиона рублей
Семьям погибших в ДТП с автобусом под Симферополем получат выплаты по 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщил глава Республики Крым Аксенов. «Принято решение о выплате материальной помощи из бюджета республики в размере 1,5 млн рублей семьям погибших в ДТП», — передает telegram-канал Главы Республики Крым.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.