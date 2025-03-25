СК завершил расследование дела экс-адвоката Пашаева

Расследование уголовного дела против экс-адвоката медийных личностей Эльмана Пашаева завершено. Он обвиняется в особо крупном мошенничестве.
«Завершено расследование дела экс-адвоката Эльмана Пашаева, обвиняемого в мошенничестве и попытке мошенничества», — говорится в telegram-канале СК России. Согласно материалам дела, Пашаев обманом убедил Алексея Блиновского заплатить ему более 47 млн рублей за обещание освободить его и супругу от уголовной ответственности, не имея возможности выполнить свои обязательства.
С июля 2023 по сентябрь 2024 года он также пытался мошенническим путем похитить более 15 млн рублей у Алексея Захарова, но его действия были пресечены. Суд назначил ему меру пресечения в виде ареста.
Пашаев получил известность после работы с известными личностями, включая актера Михаила Ефремова. В последнее время он находился в зоне СВО.
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