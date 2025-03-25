СК завершил расследование дела экс-адвоката Пашаева

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Суд назначил Пашаеву меру пресечения в виде ареста
Суд назначил Пашаеву меру пресечения в виде ареста Фото:

Расследование уголовного дела против экс-адвоката медийных личностей Эльмана Пашаева завершено. Он обвиняется в особо крупном мошенничестве.

«Завершено расследование дела экс-адвоката Эльмана Пашаева, обвиняемого в мошенничестве и попытке мошенничества», — говорится в telegram-канале СК России. Согласно материалам дела, Пашаев обманом убедил Алексея Блиновского заплатить ему более 47 млн рублей за обещание освободить его и супругу от уголовной ответственности, не имея возможности выполнить свои обязательства.

С июля 2023 по сентябрь 2024 года он также пытался мошенническим путем похитить более 15 млн рублей у Алексея Захарова, но его действия были пресечены. Суд назначил ему меру пресечения в виде ареста.

Пашаев получил известность после работы с известными личностями, включая актера Михаила Ефремова. В последнее время он находился в зоне СВО.

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Расследование уголовного дела против экс-адвоката медийных личностей Эльмана Пашаева завершено. Он обвиняется в особо крупном мошенничестве. «Завершено расследование дела экс-адвоката Эльмана Пашаева, обвиняемого в мошенничестве и попытке мошенничества», — говорится в telegram-канале СК России. Согласно материалам дела, Пашаев обманом убедил Алексея Блиновского заплатить ему более 47 млн рублей за обещание освободить его и супругу от уголовной ответственности, не имея возможности выполнить свои обязательства. С июля 2023 по сентябрь 2024 года он также пытался мошенническим путем похитить более 15 млн рублей у Алексея Захарова, но его действия были пресечены. Суд назначил ему меру пресечения в виде ареста. Пашаев получил известность после работы с известными личностями, включая актера Михаила Ефремова. В последнее время он находился в зоне СВО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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